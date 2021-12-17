Марсохід Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Perseverance знайшов органічні хімічні сполуки, що містять вуглець на Червоній планеті.

Про це повідомляє американський космічний дослідницький ресурс Space.com.

Органічні речовини можуть вироблятися як біологічним, так і небіологічним способом. Однак, це не означає виявлення життя на планеті.

Речовини були виявлені на скелях та на дні кратера Єзеро. Зазначається, що аналогічні органічні сполуки виявив марсохід Curiosity. З серпня 2012 року він досліджує кратер Гейл завширшки 154 км. Однак, результати дослідження Perseverance дозволяють скласти карту органічних речовин, яка допоможе зрозуміти середовище, у якому утворилася органіка.

Завдяки PIXL (Планетарному інструменту для рентгенівської літохімії) марсохід може сфокусувати увагу на стародавньому середовищі. Аналіз PIXL абразивної породи на ділянці Єзеро під назвою Південний Сейт виявив велику кількість кристалів олівіну у поєднанні з кристалами піроксену.

Перші результати дослідження показали, що кристали росли й осідали в магмі, яка повільно остигала. Після цього каміння піддавалися дії води. Вчені зможуть датувати події в кратері, краще зрозуміти період, коли вода з’явилася на Марсі, і вивчити ранню історію планети.

Після того, як зразки будуть доставлені на Землю можна буде з’ясувати, завдяки яким процесам утворилися з’єднання, знайдені в Кратері Єзеро.