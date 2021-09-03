Про це 2 вересня повідомив акаунт марсохода у Twitter.

У дописі йдеться: “Дослідження Марсу триває. Я (Perseverance прим. ред.) заглибився у ціль на скелі, і команда розглядатиме більше даних та зображень, щоб підтвердити, чи вдалося нам отримати та зберегти неушкодженою основу”.

Цей зразок марсіанського ґрунту стане першим фрагментом гірської породи, видобутим зі скелі на іншій планеті, який збираються відправити на Землю. ​Мішенню для збору зразків був камінь, що належить хребту довжиною понад 900 метрів зі скелястими виступами та валунами.

Так виглядає свердло, яким марсохід збирає зразки ґрунту Марса: 

Зразок знаходиться в резервуарі після вилучення. Навколо нього немає пилу, що може свідчити про відсутність пошкоджень, однак в НАСА відзначають, що через недостатнє освітлення знімки вийшли нечіткими. Для повної впевненості в успішності збору породи знадобляться нові знімки з кращим освітленням. Команди, передані марсоходу, призведуть до отримання світлин серцевини та пробірки 3 вересня у час доби на Марсі, коли Сонце буде розташоване під більш вигідним кутом. Також, фото повторно зроблять після заходу Сонця задля мінімізації точкових джерел світла, які можуть наситити зображення. Фотографії прийдуть на Землю 4 вересня. Саме тоді й можна буде робити остаточні висновки щодо успіху місії. 

Зразок зібраного ґрунту у резервуарі, NASA

Адам Стельцнер, головний інженер марсохода Perseverance заявив, що видобуття цього зразка стало справжнім проривом у дослідженні Марсу: “У нас є зразок! У мене ніколи не було стільки радості через дірку в скелі”. Він назвав відібраний матеріал “ідеальним”. “ ​​Будь терплячим, твоя подорож ось-ось почнеться”, написав інженер у себе в Twitter, натякаючи, що по завершенню місії зразки ґрунту Червоної планети будуть доставлені до Землі.

Протягом року Perseverance повинен зібрати понад двадцять зразків із внутрішніх частин різних гірських порід, які будуть доставлені на Землю в рамках спільних місій НАСА і Європейського космічного агентства. 

NASA

Основною місією марсохода є дослідження Марса для доведення існування на ньому давнього життя. Вчені вважають, що колись на цій планеті існували умови, які могли привести до елементарного мікробного життя. Марсохід є першою частиною триетапної програми з доставлення порід з-під поверхні Марсу. Він оснащений приладом для буріння, за допомогою якого має висвердлити зразки у кратері Джазеро, який, як вважають вчені, колись був заповнений водою і, можливо, там існувало життя. 

  • 21 липня марсохід Perseverance розпочав пошук ознак давнього життя на Марсі.
  • На початку серпня марсохід вперше просвердлив невеликий отвір розміром з палець, аби зібрати зразки ґрунту. Але трубка, яку марсохід напередодні опустив в отвір, так і залишилася порожньою.

 