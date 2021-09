Про це 2 вересня повідомив акаунт марсохода у Twitter.

У дописі йдеться: “Дослідження Марсу триває. Я (Perseverance — прим. ред.) заглибився у ціль на скелі, і команда розглядатиме більше даних та зображень, щоб підтвердити, чи вдалося нам отримати та зберегти неушкодженою основу”.

#SamplingMars is underway. I’ve drilled into my rock target, and my team will be looking at more data and images to confirm if we were able to get and retain an intact core. Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/OqezgznnPi — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 2, 2021

Цей зразок марсіанського ґрунту стане першим фрагментом гірської породи, видобутим зі скелі на іншій планеті, який збираються відправити на Землю. ​Мішенню для збору зразків був камінь, що належить хребту довжиною понад 900 метрів зі скелястими виступами та валунами.

Так виглядає свердло, яким марсохід збирає зразки ґрунту Марса:

Next step: drilling. I’ve checked out my new target rock from all different angles, and I’m ready to try again for my first core sample. #SamplingMars https://t.co/fFOqkM5Lsj pic.twitter.com/FbxmO6VUy2 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 31, 2021

Зразок знаходиться в резервуарі після вилучення. Навколо нього немає пилу, що може свідчити про відсутність пошкоджень, однак в НАСА відзначають, що через недостатнє освітлення знімки вийшли нечіткими. Для повної впевненості в успішності збору породи знадобляться нові знімки з кращим освітленням. Команди, передані марсоходу, призведуть до отримання світлин серцевини та пробірки 3 вересня у час доби на Марсі, коли Сонце буде розташоване під більш вигідним кутом. Також, фото повторно зроблять після заходу Сонця задля мінімізації точкових джерел світла, які можуть наситити зображення. Фотографії прийдуть на Землю 4 вересня. Саме тоді й можна буде робити остаточні висновки щодо успіху місії.

Адам Стельцнер, головний інженер марсохода Perseverance заявив, що видобуття цього зразка стало справжнім проривом у дослідженні Марсу: “У нас є зразок! У мене ніколи не було стільки радості через дірку в скелі”. Він назвав відібраний матеріал “ідеальним”. “ ​​Будь терплячим, твоя подорож ось-ось почнеться”, написав інженер у себе в Twitter, натякаючи, що по завершенню місії зразки ґрунту Червоної планети будуть доставлені до Землі.



Now that is one beautifully perfect cored sample, if I do say so myself! Be patient, little sample, your journey is about to begin. #SamplingMars https://t.co/jOtNGKjeAe — Adam Steltzner (@steltzner) September 2, 2021

Протягом року Perseverance повинен зібрати понад двадцять зразків із внутрішніх частин різних гірських порід, які будуть доставлені на Землю в рамках спільних місій НАСА і Європейського космічного агентства.

Основною місією марсохода є дослідження Марса для доведення існування на ньому давнього життя. Вчені вважають, що колись на цій планеті існували умови, які могли привести до елементарного мікробного життя. Марсохід є першою частиною триетапної програми з доставлення порід з-під поверхні Марсу. Він оснащений приладом для буріння, за допомогою якого має висвердлити зразки у кратері Джазеро, який, як вважають вчені, колись був заповнений водою і, можливо, там існувало життя.