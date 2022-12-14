Марсохід NASA Perseverance (Наполегливість) вперше в історії досліджень записав звук вихра, відомого як "пиловий диявол". Аудіозапис допоможе вченим краще зрозуміти, як проходять пилові урагани на Марсі.

Про це повідомило Space.com.

За часи спостережень марсохід фіксував близько 90 “пилових дияволів”. Утім йому вперше вдалося увімкнути мікрофон та записати, як частини пилу стикаються з Perseverance на Червоній планеті.

Perseverance уже виявляв 90 “пилових дияволів”, але це перший випадок, коли марсоходу пощастило увімкнути мікрофон.

“Завдяки цьому запису “пилового диявола” ми дійсно можемо почути та порахувати частинки, що стикаються з марсоходом”, – зазначила планетолог Наомі Мердок з Університету Тулузи.

Запис вдалося зробити з мікрофона на приладі SuperCam марсохода Perseverance. Завдяки цьому вчені використали звук для точного вимірювання швидкості вітру на основі інтенсивності звуку поривів.

Дослідники припустили, що “пиловий диявол” був приблизно 25 метрів завширшки. Вчені додали, що він принаймні 118 м заввишки і рухався зі швидкістю 5,3 м на секунду. На записі зафіксовано 308 зіткнень частинок пилу із Perseverance.

Зазвичай більше пилу концентрується там, де більша швидкість вітру, тобто по боках “пилового диявола”. Цього разу найбільше пилу було в середині вихору.

“Цей “пиловий диявол” незвичайний навіть для Марса. Ми не зовсім впевнені, чому пил сконцентрований в центрі, але причиною може бути те, що “пиловий диявол” досі перебуває на початковій стадії формування”, – підкреслила Наомі Мердок.

Perseverance приземлився у регіоні під назвою кратер Джезеро. Для цієї області “пилові дияволи” є дуже частим явищем. Натомість жодного вихору не було виявлено на рівнині Elysium Planitia, де приземлився марсохід NASA InSight в листопаді 2018 року.