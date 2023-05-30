Джерело: Variety.
“Я відгукнувся на заклик Папи Римського до творців єдиним відомим мені способом: вигадуванням і написанням сценарію про Ісуса. І я збираюся розпочати його зйомки”, — заявив Скорсезе на пресконференції у Ватикані.
Митець разом з дружиною Хелен Морріс отримали невелику приватну аудієнцію у Ватикані. За його словами, він надихнувся та зворушився закликом Франциска “побачити Ісуса”.
Під час розмови з понтифіком Скорсезе сказав про своє захоплення фільмом П’єра Паоло Пазоліні “Євангелієм від Матвія”. Ще він розповів про значення його власної епопеї 1988 року “Остання спокуса Христа”.
Режисер поділився “подальшим кроком в його дослідженні фігури Ісуса”, який представляє драма 2016 року “Мовчання”. У фільмі розповідалося про переслідування християн-єзуїтів в Японії XVII ст.
Довідка. Серед значних робіт Мартіна Скорсезе — “Таксист”, “Шалений бик”, “Славетні хлопці”, “Вовк з Волл-стріт”, “Острів проклятих” та багато інших. Митець здобув премію “Оскар” за фільм “Відступники”.
- Володаркою “Золотої пальмової гілки” 76-го Каннського кінофестивалю стала французька режисерка Жюстін Тріє. Лауреатка отримала нагороду за стрічку “Траєкторія падіння”.