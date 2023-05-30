Американський кінорежисер, сценарист, продюсер та історик кіно Мартін Скорсезе оголосив, що зніматиме фільм про Ісуса Христа. Одразу після закінчення Каннського кінофестивалю він відправився у тур в Італію, де зустрівся з Папою Римським Франциском.

Джерело: Variety.

“Я відгукнувся на заклик Папи Римського до творців єдиним відомим мені способом: вигадуванням і написанням сценарію про Ісуса. І я збираюся розпочати його зйомки”, — заявив Скорсезе на пресконференції у Ватикані.

Митець разом з дружиною Хелен Морріс отримали невелику приватну аудієнцію у Ватикані. За його словами, він надихнувся та зворушився закликом Франциска “побачити Ісуса”.

Під час розмови з понтифіком Скорсезе сказав про своє захоплення фільмом П’єра Паоло Пазоліні “Євангелієм від Матвія”. Ще він розповів про значення його власної ​​епопеї 1988 року “Остання спокуса Христа”.

Режисер поділився “подальшим кроком в його дослідженні фігури Ісуса”, який представляє драма 2016 року “Мовчання”. У фільмі розповідалося про переслідування християн-єзуїтів в Японії XVII ст.

Довідка. Серед значних робіт Мартіна Скорсезе — “Таксист”, “Шалений бик”, “Славетні хлопці”, “Вовк з Волл-стріт”, “Острів проклятих” та багато інших. Митець здобув премію “Оскар” за фільм “Відступники”.