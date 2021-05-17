Радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко припустив, що депутата від "ОПЗЖ" Іллю Киву можуть відправити на повторний захист кандидатської дисертації. Нардеп вилаявся на Мартиненка і звинуватив в корупції, а той відповів.

Про це повідомляють #Букви.

У понеділок, 17 травня, Мартиненко в інтерв’ю каналу “Обозреватель” прокоментував ситуацію із захистом дисертації Кивою.

“З огляду на великий суспільний резонанс, я припускаю, що експертна рада відправить роботу Киви на повторну експертизу, тобто на повторний захист”, — сказав радник міністра Арсена Авакова.

Він також висловив сумніви щодо того, що Кива зможе отримати звання “кандидата наук” після цього.

“Чи зможе Ілля Кива довести, що це його робота, що він в цьому розбирається, що там є наукові статті — це буде вже з’ясовано в результаті цієї глибинної перевірки. Але у мене є сумніви, що в результаті всіх цих процесів Іллі Киві нададуть наукове звання “кандидат наук”, — додав Мартиненко, який також є доктором філософії у галузі “Право”.

Киву, який свого часу теж був радником Авакова (з жовтня 2016 року по червень 2017 року, після чого став головою “Соціалістичної партії України”), обурили заяви Мартиненка.

Він назвав радника Авакова “тупим безрідним собакою, якого тримають за непотрібністю, а виганяти на вулицю шкода” і “вкрай обмеженою людиною”. Нардеп також погрозив Мартиненку повторним захистом його дисертації.

“Цей “доктор” захищав свою роботу в Академії МВС, будучи радником міністра МВС, а я знаю його як вкрай обмежену людину, то тут щонайменше пахне корупцією. Так що готуйся, у*бень, до повторного захисту у незалежних експертів, ось там і подивимося хто з нас “професор”, — написав Кива на своїй сторінці в Facebook.

На цьому конфлікт вичерпано не було. Мартиненко публічно відповів Киві, написавши на своїй сторінці наступне:

“Цей сцикливий “др*чер з силосної ями” нічим не здивував. Наваяв щось у мене під дописом і швиденько самозабанився. Тепер от читаю у ЗМІ, що воно, виявляється, мені відповіло. Рівень мавпи. Цікаво, його текст сприймати як погрозу, чи як весняне загострення психіатрії? Для уважних: чмирив, чмирю і буду чмирити путінсько-мертвечуківських прихвоснів. А така їх реакція +1 в карму”.

Зауважимо, Арсен Аваков сварку між своїми колишнім та теперішнім радниками поки не коментує.

Дисертація Іллі Киви

Як повідомлялося, 26 квітня Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук з держуправління. Його дисертація містила підроблені довідки, посилання на його наукові статті та виступи, яких не існує, вигадані терміни тощо.

Під час захисту він не зміг відповісти на запитання, який зміст він вкладає в поняття “демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат” і пообіцяв зробити це “в наступній роботі”.

Після захисту Кива у відповідь на запитання кореспондента #Букв щодо недопуску преси відповів запрошенням “поговорити в туалеті”.

Захист нардепом дисертації з держуправління і отримання ним звання кандидата наук спровокувало протести тих, хто отримав або збирався отримати аналогічне звання.

Депутати Львівської обласної ради звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту та уряду щодо скасування рішення про присудження наукового ступеня Киві.

28 квітня нардеп заявив, що наукового керівника, який допомагав йому із дисертацією, звільнили з роботи.