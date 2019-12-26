Маруся Звіробій прийшла на другий допит до ДБР

Сьогодні, 26 грудня, волонтер Маруся Звіробій прийшла на допит до Держбюро розслідувань (ДБР). Це вже другий допит у грудні.

Про це повідомляють #Букви.

“Зараз я тут стою як свідок. У нашій країні справи перекваліфіковуються протягом декількох секунд. Суди у нас проводяться без доказів … У мене є претензії до товариша Труби щодо того, як він дурить суддів. Якщо центральний апарат ДБР займається моїм провадженням, це означає, що виклик повинен був бути судом Шевченківським, а вона (постанова) чомусь підписано судом Печерським. Тому ми не тільки будемо захищатися, а й будемо нападати”, – сказала Звіробій.

На відео з 40-ї хвилини