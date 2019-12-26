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Маруся Звіробій прийшла на другий допит до ДБР

Сьогодні, 26 грудня, волонтер Маруся Звіробій прийшла на допит до Держбюро розслідувань (ДБР). Це вже другий допит у грудні.

Четвер, 26 грудня 2019, 13:50

Про це повідомляють #Букви.

“Зараз я тут стою як свідок. У нашій країні справи перекваліфіковуються протягом декількох секунд. Суди у нас проводяться без доказів … У мене є претензії до товариша Труби щодо того, як він дурить суддів. Якщо центральний апарат ДБР займається моїм провадженням, це означає, що виклик повинен був бути судом Шевченківським, а вона (постанова) чомусь підписано судом Печерським. Тому ми не тільки будемо захищатися, а й будемо нападати”, – сказала Звіробій.

На відео з 40-ї хвилини

Нагадаємо, 26 листопада Державне бюро розслідувань (ДБР)  скерувало до Генпрокуратури підозру за статтею Кримінального кодексу України “Погроза вбивством щодо президента України” депутатці від “Європейської Солідарності” Софії Федині і волонтерці Марусі Звіробій.

28 листопада вранці до будинку активістки і волонтерки Марусі Звіробій у місті Калинівка прийшли з обшуком детективи Державного бюро розслідувань. У ДБР повідомили, що під час обшуку вдома у волонтерки Марусі Звіробій вилучили три одиниці зброї. За її словами, під час обшуку у неї забрали зброю, флешку і телефон.

  • Державне бюро розслідувань запросило волонтерку, учасницю бойових дій Марусю Звіробій на допит у понеділок, 2 грудня, на 11:00.
  • Перед приходом на допит волонтерки Марусі Звіробій під будівлею Державного бюро розслідувань (ДБР) посилили охорону.
Теги: Звиробий, ДБР, допит, Софія Федина

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