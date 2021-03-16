Кандидатка від "Європейської Солідарності" у 87-му окрузі на Прикарпатті Маруся Звіробій-Біленька знімає свою кандидатуру на користь кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського.

Про це повідомляє пресслужба “Євросолідарності”.

“87 округ сьогодні став своєрідним полем боротьби за Україну, на якому зіткнулися олігархи в особі партнера Коломойського Олександра Шевченка, висуванця від влади зелених дилетантів Василя Вірастюка, та представники патріотичних сил – Руслан Кошулинський зі “Свободи” та я, Маруся Звіробій-Біленька від “Європейської Солідарності. Розуміючи, що своїм взаємопоборюванням ми з Кошулинським можемо відкрити дорогу представникам олігархів до Верховної Ради, я прийняла рішення підтримати представника патріотичних сил Руслана Кошулинського і нагадати всім представникам політичних сил, що Україна понад все”, – повідомила кандидатка від “ЄС”.

У свою чергу ВО “Свобода” привітало заяву кандидатки Марусі Звіробій: “Це рішення є демонстрацією нашої спільної позиції про початок об’єднавчого процесу проукраїнських патріотичних сил, зокрема “ЄС” та “Свободи”, перед загрозою проросійського та олігархічного реваншу”.

Ранішу #Буквам у ЦВК повідомили про те, що Звіробій знімається з виборів.