Про це повідомляє пресслужба “Євросолідарності”.
“87 округ сьогодні став своєрідним полем боротьби за Україну, на якому зіткнулися олігархи в особі партнера Коломойського Олександра Шевченка, висуванця від влади зелених дилетантів Василя Вірастюка, та представники патріотичних сил – Руслан Кошулинський зі “Свободи” та я, Маруся Звіробій-Біленька від “Європейської Солідарності. Розуміючи, що своїм взаємопоборюванням ми з Кошулинським можемо відкрити дорогу представникам олігархів до Верховної Ради, я прийняла рішення підтримати представника патріотичних сил Руслана Кошулинського і нагадати всім представникам політичних сил, що Україна понад все”, – повідомила кандидатка від “ЄС”.
У свою чергу ВО “Свобода” привітало заяву кандидатки Марусі Звіробій: “Це рішення є демонстрацією нашої спільної позиції про початок об’єднавчого процесу проукраїнських патріотичних сил, зокрема “ЄС” та “Свободи”, перед загрозою проросійського та олігархічного реваншу”.
Ранішу #Буквам у ЦВК повідомили про те, що Звіробій знімається з виборів.
- Довибори у Верховну Раду на 87 окрузі призначили на неділю, 28 березня 2021 року. Потреба в їх проведенні виникла після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).
- По вказаному округу також балотуються представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.
- Партія “Слуга народу” офіційно висунула спортсмена Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати на довиборах у Верховну Раду України. Вірастюк балотуватиметься по 87-му округу (Івано-Франківська область). По 50-му округу (Донецька область) “слуги” висувають на довиборах голову Покровської РДА Андрія Бондаренка.