Країна: США

Студії: Marvel Studios

Жанр: Супергеройський екшн

Режисер: Ніа Да Коста

Актори: Брі Ларсон («Капітан Марвел», «Месники: Завершення»), Семюел Л. Джексон («Капітан Марвел», «Месники», «Месники: Ера Альтрона»), Заві Ештон («Під покровом ночі»), Іман Веллані (серіал «Міс Марвел»), Тейона Перріс, Моган Капур та інші.

Композитор: Лора Карпман («Міс Марвел»)

Стрічка «Марвели» від Marvel Studios розказує про Керол Денверс, ак.а Капітан Марвел. Їй вдалось віднайти себе, перемігши тиранів Крі та помстившись Абсолютному Інтелекту. Але через непередбачувані наслідки Керол доводиться взяти на себе тягар дестабілізованого всесвіту. Одного разу обов’язок кличе її в аномальну червоточину, пов’язану з Крі. Там сили Керол набувають неочікуваного зв’язку із силами її супер-фанатки Камали Хан, відомої як Міз Марвел, і названої племінниці Моніки Рамбо, астронавтки космічної станції Т.Е.С.А.К. Колись близькі, Моніка та Керол останнім часом трохи втратили зв’язок. І ось таке незвичне тріо має об’єднатися та навчитися працювати злагоджено, щоб врятувати всесвіт. А називатимуть їх Марвели.

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