Марина Овсяннікова є російським пропагандиським агентом впливу – Центр протидії дезінформації

Про це інформує пресслужба Центру протидії дезінформації.
Російська пропаганда зараз у прискореному процесі створення нових агентів впливу, які просуватимуть вигідні Кремлю наративи. Це стало необхідним, оскільки майже усі старі спікери зараз стали очевидно прокремлівськими та дискредитували себе в очах Заходу, який, однак, для Росії все ще потрібно годувати вигідною риторикою.
Прикладом цього є зокрема колишня працівниця російського “Первого канала” Марина Овсяннікова.
“Яскравим прикладом такої “системної роботи” російської пропаганди стала журналістка марина овсяннікова, яка за допомогою паперу та декількох маркерів перетворилася на героїню-дисидентку”, – стверджують експерти Центру протидії дезінформації.
Після цього вона отримала вигідний для Заходу образ дисидентки та почала відпрацьовувати завдання, яке їй поставив Кремль, просовуючи на західну аудиторію наратив про необхідність зняття санкцій з РФ.
Разом з тим, вона успішно просуває тези про неприпустимість русофобії та заперечує колективну відповідальність населення Росії за “дії Путіна”.
“Та овсяннікова не є одиноким прикладом роботи пропаганди рф, що намагається створити образ “хорошего русского”, який не підтримує путіна, але й війні не протистоїть”, – наголосили у відомстві.
- Нагадаємо, російська журналістка, колишня працівниця пропагандистського телеканалу Марина Овсяннікова приїхала до Києва – поскаржилася на черги за бензином.
- 4 червня колишня редакторка російського пропагандистського телеканалу “Первый канал” Марина Овсяннікова приїхала до Одеси та назвала її “родной”. Нардепка від “ЄС” Ірина Геращенко назвала неприйнятним візит російської експропагандистки Марини Овсяннікової.
- Марина Освяннікова стала відомою після того, як в етері російського пропагандистського телеканалу з’явилась з плакатом проти війни в Україні.
- Після цього голова Національної спілки журналістів України, член Керівного Комітету Європейської федерації журналістів Сергій Томіленко опублікував звернення українських журналістів до німецької медіагрупи “Die Welt”, яка оголосила про співпрацю із російською медійницею Мариною Овсянніковою. У зверненні українські журналісти закликають німецьких колег не доручати Овсянніковій розповідати про події в Україні.
- Окрім цього, цьогорічна премія “За свободу медіа” від німецької медіагрупи “Weimer Media Group” присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі. Вона дісталася Президенту України Володимиру Зеленському, білоруській опозиціонерці Світлані Тихановській, а також російській медійниці Марині Овсянніковій.
- Також у час, коли російські війська вбивають українських та іноземних медійників. російській пропагандистці та колишній редакторці “Першого каналу” Марині Овсянніковій вручили премію імені Вацлава Гавела за творчу незгоду на Oslo Freedom Forum 2022.
- Нещодавно повідомлялось, що у Києві планувалася пресконференція колишньої російської пропагандистки Марини Овсяннікової. Однак захід скасували.