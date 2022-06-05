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Марина Овсяннікова є російським пропагандиським агентом впливу – Центр протидії дезінформації

Колишня працівниця одного з рупорів російської пропаганди "Первого телеканала" Марина Овсяннікова насправді лише відіграє роль дисидентки задля просування вигідних кремлю тез на аудиторію Заходу.

Неділя, 5 червня 2022, 12:13
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Про це інформує пресслужба Центру протидії дезінформації.

Російська пропаганда зараз у прискореному процесі створення нових агентів впливу, які просуватимуть вигідні Кремлю наративи. Це стало необхідним, оскільки майже усі старі спікери зараз стали очевидно прокремлівськими та дискредитували себе в очах Заходу, який, однак, для Росії все ще потрібно годувати вигідною риторикою.

Прикладом цього є зокрема колишня працівниця російського “Первого канала” Марина Овсяннікова.

“Яскравим прикладом такої “системної роботи” російської пропаганди стала журналістка марина овсяннікова, яка за допомогою паперу та декількох маркерів перетворилася на героїню-дисидентку”, – стверджують експерти Центру протидії дезінформації.

Після цього вона отримала вигідний для Заходу образ дисидентки та почала відпрацьовувати завдання, яке їй поставив Кремль, просовуючи на західну аудиторію наратив про необхідність зняття санкцій з РФ.

Разом з тим, вона успішно просуває тези про неприпустимість русофобії та заперечує колективну відповідальність населення Росії за “дії Путіна”.

“Та овсяннікова не є одиноким прикладом роботи пропаганди рф, що намагається створити образ “хорошего русского”, який не підтримує путіна, але й війні не протистоїть”, – наголосили у відомстві.

Теги: війна, Марина Овсянікова, російська пропаганда, російсько-українська війна

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