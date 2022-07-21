Шведсько-швейцарська компанія ABB, що спеціалізується у галузі електротехніки, енергетичного машинобудування та інформаційних технологій виходить з російського ринку через війну РФ проти України.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті компанії.

У пресрелізі компанії зазначається, що АBB вирішила залишити російський ринок через широкомасштабну війну Росії проти України та вплив міжнародних санкцій.

“Фінансовий вплив на компанію у другому кварталі склав: -57 мільйонів доларів, з яких -23 мільйони доларів вплинуть на грошовий потік у третьому кварталі”, – йдеться у заяві ABB.

Також у компанії зауважили, що коли почалася широкомасштабна війна Росії проти України, ABB припинила приймати нові замовлення у РФ. Водночас вона виконує невелику кількість договірних зобов’язань, які вже існують з місцевими клієнтами, але відповідно до чинних санкцій.

Більшість співробітників АBB у РФ перебуває у відпустці з березня цього року, і компанія докладає всіх зусиль, щоб підтримати їх та переналаштувати свою діяльність у контрольований спосіб.

У компанії АBB близько 750 співробітників у Росії й два виробничі майданчики, розташовані у Московській області та Липецьку, а також кілька сервісних центрів. На Росію припадало приблизно 1-2% річного доходу АBB до того, як компанія припинила приймати нові замовлення.

Довідка. ABB – шведсько-швейцарська компанія, що спеціалізується в галузі електротехніки, енергетичного машинобудування та інформаційних технологій. Компанія заснована у 1988 році злиттям шведської компанії ASEA і швейцарської Brown, Boveri & Cie. Офіси концерну представлені у понад 100 країнах світу. Виробничі потужності розташовуються на території Німеччини, Швейцарії, Швеції, Італії, Франції, Росії, Чехії, Індії, Китаю, США, Португалії, Бразилії, Фінляндії, Естонії, Україні й в інших країнах світу.