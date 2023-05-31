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Масі Найєм безоплатно захищатиме військового, який повідомив, що його комбат підірвав авто, яке придбали волонтери

Адвокатська компанія Масі Найєма безплатно захищатиме військовослужбовця, який оприлюднив у мережі відео, де комбат підриває волонтерське авто.

Середа, 31 травня 2023, 09:22
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Джерело: Масі Найєм у Facebook

Адвокат та ветеран російсько-української війни зауважив, що військовослужбовцем, який розповсюдив відео та інформацію про дії комбата є Віталій Карвацький з 215 батальйону 125 бригади ТрО Львова.

“За словами Карвацього, автомобіль, який раніше передали підрозділу волонтери, навмисне підірвав гранатою командир батальйону Андрій Селехман. Цим автомобілем військові їздили у Лиман по бензин для генераторів”, – зазначив Найєм.

Він додав, що спілкувався з Карвацьким і останній повідомив, що його викликали до комбата, де було все ВСП.

“Він не є свідком. РВП були свідками, але хлопці відмовляються від своїх свідчень. Контррозвідка перевірила їх телефони і там встановили, що комбат все ж таки підірвав. Зараз командир бригади на словах виступили за те, що Віталій правий. Чи будуть наслідки і розслідування – під питанням. Віталій написав пояснення. Ми захистимо Віталія від порушень його прав”, – заявив Найєм.

ДОВІДКА:  29 травня український військовослужбовець зробив допис у Twitter, де розповів про те, що його командир нібито самостійно підірвав автомобіль, щоб армійці не послуговувалися ним в “особистих” цілях. Він  наголосив, що “поки вся країна збирає кошти на автомобілі для ЗСУ, його командир підриває їх гранатами”.

Згодом він повідомив, що у нього забирають телефон та вимагають вибачень відносно опублікованого відео. Інтернет-спільнота підтримала військового, користувачі закликали надати розголосу ситуації.

  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу та розпочала розслідування відносно заступника глави Офісу Президента Андрія Смирнова за статтею 368-5 ККУ “незаконне збагачення”. Кримінальне провадження відкрито 15 березня.
Теги: волонтерська допомога, волонтерське авто, ЗСУ;, Масі Найєм, підрив авто

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