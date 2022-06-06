Про це він сповістив у Facebook.
У результаті тяжкого поранення у голову він втратив око, іншим поки що погано бачить.
Масі Найєм перелічив, хто з друзів, партнерів та рідних вже встигли його відвідати.
Він зауважив, що більше переживає за свого друга, який все ще в комі.
“Все буде Україна! Фото не викладаю. Я собі таким не подобаюсь”, – написав Найєм.
5 червня стало відомо, що військовий Масі Найєм отримав важке поранення на фронті. Його доставили до лікарні в Дніпрі та прооперували.
Довідка. З 2015 року до 2016 року Масі Найєм брав участь у бойових діях на сході України. 17 квітня Наєм підтвердив, що повернувся до лав ЗСУ: “Нарешті я знайшов спокій. Тому що тепер знову в лавах ЗСУ. Взяв із собою речі, книгу з полиці, яку ще не читав. І думки про світле майбутнє”, – написав він у Facebook.
- Нагадаємо, про поранення Масі Найєма стало відомо вчора – про це написали кілька журналістів і підтвердив його брат, Мустафа Найєм.
- Українські контратаки у Сєвєродонецьку (Луганська область) відбили значну частину міста та витіснили російські війська з південних околиць міста. Також ЗСУ провели обмежені та локалізовані контратаки на північ від Харкова.