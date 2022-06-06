Відомий адвокат та військовий Масі Найєм отримав важке поранення на фронті, його прооперували. Брат заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма вже прийшов до тями.

Про це він сповістив у Facebook.

У результаті тяжкого поранення у голову він втратив око, іншим поки що погано бачить.

Масі Найєм перелічив, хто з друзів, партнерів та рідних вже встигли його відвідати.

Він зауважив, що більше переживає за свого друга, який все ще в комі.

“Все буде Україна! Фото не викладаю. Я собі таким не подобаюсь”, – написав Найєм.

5 червня стало відомо, що військовий Масі Найєм отримав важке поранення на фронті. Його доставили до лікарні в Дніпрі та прооперували.

Довідка. З 2015 року до 2016 року Масі Найєм брав участь у бойових діях на сході України. 17 квітня Наєм підтвердив, що повернувся до лав ЗСУ: “Нарешті я знайшов спокій. Тому що тепер знову в лавах ЗСУ. Взяв із собою речі, книгу з полиці, яку ще не читав. І думки про світле майбутнє”, – написав він у Facebook.