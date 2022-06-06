Відомий адвокат та військовий Масі Найєм отримав важке поранення на фронті. Його доставили до лікарні в Дніпрі та прооперували.

Про стан військового розповів його брат, заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

Мустафа Найєм в 03:49 ночі написав, що його брата вже прооперували.

Масі Найєм живий, але має важке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток на внутрішньочерепну гематому. Стан лишається тяжким.

“Зараз його стан все ще тяжкий, він у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання”, – розповів Найєм про свого брата.

Він додав, що, за словами лікарів, наступні кілька діб будуть вирішальними у відновленні.

“Дякую лікарям та всім, хто допомагає та продовжує підтримувати”, – наголосив Мустафа Найєм.

Довідка. З 2015 року до 2016 року Масі Найєм брав участь у бойових діях на сході України. 17 квітня Наєм підтвердив, що повернувся до лав ЗСУ: “Нарешті я знайшов спокій. Тому що тепер знову в лавах ЗСУ. Взяв із собою речі, книгу з полиці, яку ще не читав. І думки про світле майбутнє”, – написав він у Facebook.