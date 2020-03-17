Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA).

Фото було зроблено 17 лютого 2020 року, під час останнього зближення космічного апарату з планетою-гігантом.

Зазначається, що Юпітер є не тільки найбільшою планетою, що обертається навколо Сонця, а й містить вдвічі більше матеріалів, ніж всі інші об’єкти в Сонячній системі, включаючи всі планети, місяць, астероїди та комети.

“У той час як найбільш поширені елементи всесвіту, водень і гелій, складають більшу частину маси Юпітера, вражаючі хмари, які видно нагорі його атмосфери, складаються в основному з аміаку і сірководню”, – додали в NASA.

Це фото є композицією з чотирьох зображень, отриманих за допомогою імідж-камери JunoCam і зібраних вченим Кевіном М. Гиллом. Зображення були зроблені 17 лютого 2020 року, між 10:31 і 11:00 за тихоокеанським часом (1:31 і 2:00 за східним поясним часом). Протягом цього часу космічний корабель знаходився на відстані приблизно від 30 700 до 62 400 миль (49 500 та 100 400 км) від вершин хмар планети, в широтах між 50 і 68 градусами півдня.