Джерело: Bloomberg

Як повідомляється, у першій половині 2023 року 500 найбагатших людей світу примножили свої статки на 852 мільярдів доларів.

За даними Індексу мільярдерів Bloomberg, протягом останніх шести місяців кожен з учасників рейтингу заробляв у середньому 14 млн доларів на день. Цей період виявився найприбутковішим півріччям для багатіїв, починаючи з другої половини 2020 року, коли економіка відновилася після спаду, спричиненого пандемією через COVID-19.

Як пояснили у виданні, за пів року індекс S&P 500 зріс на 16%, а Nasdaq 100 – на 39% через позицію інвесторів щодо штучного інтелекту, яка сприяла зростанню акцій технологічних компаній.

Своєю чергою, генеральний директор Tesla Маск зайняв перше місце серед найбагатших людей світу, наростивши свої статки на 96,6 млрд доларів, а гендиректор Meta Platforms Цукерберг збагатився на 58,9 млрд.

При цьому статки керівника Adani Group Гаутама Адані впали за шість місяців на 60,2 млрд доларів.

Керівник компанії Icahn Enterprises LP Карл Ікан “збіднів” на 13,4 млрд доларів, або на 57%, що є найбільшим падінням серед усіх членів Індексу мільярдерів Bloomberg за цей період, зауважили співрозмовники видання.