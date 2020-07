Про це Маск написав в Twitter.

Корольов відомий тим, що під його керівництвом було здійснено запуск першої міжконтинентальної балістичної ракети, першого штучного супутника Землі, перший політ людини в космос, а також перший вихід людини в космос.

Маск під час телефонної розмови поспілкувався з онуком академіка Корольова, Андрієм.

“Ми розмовляли 20 хвилин, в спілкуванні він приємний, дуже веселий, дуже позитивна людина, ми багато сміялися. Він з величезною повагою ставиться до пам’яті мого дідуся, вважає його одним з найвизначніших інженерів і видатних людей свого часу”, – розповів Андрій Корольов.

Варто зазначити, що в своєму пості Маск написав прізвище академіка українською та російською мовами, адже той народився і частину життя прожив в Житомирі, але називав себе радянським вченим, працюючи в Москві.

“Я розмовляв з сім’єю Корольова сьогодні. Він був одним з кращих”, – заявив Маск.

I spoke with Korolev’s family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королёв.

— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020