Засновник космічної компанії SpaceX Ілон Маск в розмові з родичами українця-конструктора ракет і космічних систем Сергія Корольова, назвав його одним з кращих в історії.

Про це Маск написав в Twitter.

Корольов відомий тим, що під його керівництвом було здійснено запуск першої міжконтинентальної балістичної ракети, першого штучного супутника Землі, перший політ людини в космос, а також перший вихід людини в космос.

Маск під час телефонної розмови поспілкувався з онуком академіка Корольова, Андрієм.

“Ми розмовляли 20 хвилин, в спілкуванні він приємний, дуже веселий, дуже позитивна людина, ми багато сміялися. Він з величезною повагою ставиться до пам’яті мого дідуся, вважає його одним з найвизначніших інженерів і видатних людей свого часу”, – розповів Андрій Корольов.

Варто зазначити, що в своєму пості Маск написав прізвище академіка українською та російською мовами, адже той народився і частину життя прожив в Житомирі, але називав себе радянським вченим, працюючи в Москві.

“Я розмовляв з сім’єю Корольова сьогодні. Він був одним з кращих”, – заявив Маск.

I spoke with Korolev’s family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королёв. — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020

Довідка. Сергій Корольов народився в 1906 році в Житомирі. Його називають основоположником практичної космонавтики.

У 27 років Корольов захворів на тиф. Захворювання викликало ускладнення, через що було проведено трепанацію черепа. У 28 Корольов постійно страждав від головного болю, його офіційно визнали інвалідом. З цього часу він активно зайнявся тією роботою, яка не вимагала надмірної активності – робив креслення, створюючи різного роду літальні апарати.

Активно займатися ракетобудуванням він намагався з 1933 року. Тоді в Москві було сформовано Реактивний науково-дослідний інститут, де Корольов став заступником начальника. Через чотири роки він був начальником групи ракетних апаратів.

У 1938 році Королева заарештували і відправили на Колиму, засудивши до 10 років виправних робіт. Після декількох звернень безпосередньо до Йосипа Сталіна, йому дозволили працювати в ув’язненні. Через шість років, з нього зняли судимість і звільнили.

Оскільки після Другої світової війни будь-які напрацювання в космічній галузі СРСР і Німеччини було знищено, Корольов став одним з тих, кому доручили все це відновити.

У 1957 році успішно злетіла розроблена Корольовим перша в світі міжконтинентальна балістична ракета Р-7.

Через три місяці було запущено перший в історії штучний супутник Землі.

У квітні 1961 року було здійснено перший космічний політ на кораблі “Восток” Юрія Гагаріна.

У 1964 році вдалося вивести на орбіту перший багатомісний корабель серії “Восход” з екіпажем на борту.

Ще через рік, в березні 1965 року, космонавт Леонов став першою в історії людиною, яка вийшла у відкритий космічний простір на кораблі “Восход-2”.

За офіційною інформацією, Корольов помер в 1966 році від гострої серцевої недостатності під час операції на кишечнику. Під час операції у нього також виявили пухлину прямої кишки – саркому розміром з кулак.

На сьогодні в його рідному Житомирі функціонує меморіальний будинок-музей академіка Корольова, в також – Музей космонавтики.