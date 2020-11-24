Про це повідомляє Bloomberg.
Статок Маска становить 128 млрд доларів. За підсумками торгової сесії 23 листопада, акції Tesla подорожчали на 6,58%, а капіталізація компанії Ілона Маска наблизилася до 500 мільярдам доларів.
Засновник Facebook Марк Цукерберг, який раніше входив до трійки лідерів, зараз займає п’яте місце. Його статок оцінюється в 102 млрд доларів.
Лідером рейтингу, як і раніше залишається глава Amazon Джефф Безос (182 млрд доларів).
- Раніше гендиректор SpaceX Ілон Маск розповів, що перші поселенці на Марсі будуть жити в будинках, схожих на скляні куполи.