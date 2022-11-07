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Маск описав інформаційну місію Twitter і цим викликав хвилю суперечок

Новий генеральний директор Twitter Inc (який також керує компанією з виробництва електромобілів Tesla і компанією SpaceX) Ілон Маск заявив, що місія платформи соціальних медіа полягала в тому, щоб стати найточнішим джерелом інформації про світ, викликавши дебати про те, як це буде досягатися і хто визначає, що є точним.

Понеділок, 7 листопада 2022, 08:52
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Про це інформують #Букви. 

Тиждень тому Ілон Маск придбав соціальну платформу Twitter за 44 мільярди доларів. З того часу в менеджменті соцмережі почалася низка радикальних змін. З початку листопада Twitter залишають офіційні особи, зокрема керівники реклами та маркетингу.

Всього за один день з компанії Twitter було звільнено 50% працівників. Відомо, що до моменту масового скорочення співробітників у компанії працювало близько 8000 осіб.

У ніч на 7 листопада за київським часом мільярдер оголосив про нову місію соцмережі.

“Twitter має стати найточнішим джерелом інформації про світ. Це наша місія”, – написав Маск.

Його твіт миттєво викликав десятки тисяч відповідей і спровокував жваві дебати про те, як буде досягнута місія.

«Точною для кого?», — запитав засновник і колишній генеральний директор Twitter Джек Дорсі.

Американський політик-республіканець Джастін Амаш також піддав сумніву слова Маска:

“Точність є помилковим показником для таких програм, як Twitter. Метою має бути максимізація свободи слова. Те, що широко сприймається як брехня, часом може бути непопулярною правдою. Людський прогрес відбувається завдяки впливу ідей, які вважаються неточними, хибними або виходять за межі традиційного дискурсу”.

Сам Маск назвав абсолютним прихильником свободи слова, поставивши цей привілей вище навіть особистої безпеки.

“Моя прихильність до свободи слова поширюється навіть на те, що я не забанив обліковий запис після переслідування мого літака, пропри те, що це є прямою загрозою для особистої безпеки”.

У відповідь на це політикиня-республіканка Лаверн Спайсер у коментарях звернулася до мільярдера: “Тоді поверніть людей, яких вигнали з цієї платформи до її купівлі лідером афро-американського бізнесу!”.

Маск також заявив, що облікові записи користувачів Twitter, які видають себе за іншу особу без чіткого вказання, що це “пародійний”, будуть назавжди деактивовані без попередження.

Він сказав, що Twitter раніше випустив попередження перед призупиненням, але оскільки Twitter розгортає широку перевірку, попередження не буде, а також “жодних винятків”.

“Це буде чітко визначено як умова для реєстрації в Twitter Blue”, — сказав Маск, додавши, що будь-яка зміна імені призведе до тимчасової втрати перевіреної галочки.

Теги: Ілон Маск, інформація, соцмережі, Twitter

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