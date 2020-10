Про це він повідомив під час спілкування з підписниками у Twitter.

Ще в кінці 2014 року Маск заявляв, що ведуться розробки нового зарядного пристрою, який мав висуватися зі стіни і самостійно підключатися до автомобіля.

Btw, we are actually working on a charger that automatically moves out from the wall & connects like a solid metal snake. For realz.

