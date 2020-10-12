Співзасновник Tesla Motors Ілон Маск підтвердив, що компанія не відмовилася від ідеї створення роботизованої змієподібної системи зарядки для авто.

Про це він повідомив під час спілкування з підписниками у Twitter.

Ще в кінці 2014 року Маск заявляв, що ведуться розробки нового зарядного пристрою, який мав висуватися зі стіни і самостійно підключатися до автомобіля.

Btw, we are actually working on a charger that automatically moves out from the wall & connects like a solid metal snake. For realz. — Elon Musk (@elonmusk) December 31, 2014

У серпні 2015 року Tesla опублікувала ролик, на якому можна побачити прототип нового зарядного пристрою. Новинка зовнішнім виглядом нагадувала роботизовану змію, через що отримала відповідне прізвисько.

У відео продемонстрований принцип підключення “змії” до Tesla Model S.

Станом на жовтень 2020 року анонсований зарядний пристрій все ще не було представлено.

Маск запевнив, що він з’явиться, проте не повідомив. коли саме.

Yes, we will play sexy snake jazz 🤣 — Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2020

Також Маск жартома зазначив, що установка буде програвати “сексуальний зміїний джаз”.