Голова компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск проводить презентацію чіпа Neuralink — мозкового імпланту, який дозволить слухати музику без навушників та багато іншого.

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Сьогодні, 29 серпня, Ілон Маск презентує нову технологію від компанії Neuralink, співзасновником якої він є.

Йдеться про спеціальний чіп, який підключається до мозку. Раніше Маск розповідав, що імплантація чіпа від Neuralink буде такою ж простою, як лазерна хірургія ока. На вигляд чіп буде схожий на швейну машинку, яка “прошиває мозок і встановлює чіп на якусь певну глибину для інтеграції з нейронами”.

Мета чипів — допомогти людям з неврологічними і моторними розладами. З їх допомогою збираються допомогти людям боротися з депресією, шизофренією і деменцією.

Крім того, за словами Маска, чіп буде здатний передавати сигнали мозку по Bluetooth, дозволяючи випробуваним управляти комп’ютером або контролювати активність свого мозку.

Перша заявлена функція мозкових чіпів — трансляція музики.

Трансляція презентації технології буде доступна на Youtube з 1:00 за київським часом.