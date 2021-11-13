Американський підприємець Ілон Маск продав акції компанії Tesla на 7 млрд доларів США за тиждень. Це сталося після того, як за це проголосували користувачі соцмережі Twitter.

Про це повідомило міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Під час свого першого продажу акцій з 2016 року компанія Маска позбулася 6,36 мільйона акцій Tesla на суму 6,9 мільярда доларів США.

Тільки у п’ятницю, 12 листопада він продав 1,2 мільйона акцій на суму понад 1,2 мільярда доларів США. Загалом Маск продав близько 4% своєї частки в Tesla.

До початку продажів акцій, Маск володів часткою у 23% в Tesla. Загалом він пообіцяв продати 17 мільйонів акцій. Задля виконання обіцянки, йому потрібно продати ще понад 10 мільйонів цінних паперів.

Минулого тижня акції компанії подешевшали на 15,4% – загальні втрати склали 187 мільярдів доларів США. Ця сума є більшою за ринкову капіталізацію таких брендів як Ford та General Motors разом узятих.

Tesla – найдорожчий з усіх світових автовиробників, капіталізація компанії становить понад 1 трлн доларів.

Документи показали, що продаж приблизно однієї п’ятої акцій був зроблений на основі заздалегідь узгодженого торгового плану, складеного у вересні, задовго до того, як Маск у вихідні опублікував у соціальних мережах повідомлення про продаж деяких його акцій.

Проте нормативні документи також показали, що продаж частини акцій не була запланована.