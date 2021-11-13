Про це повідомило міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Під час свого першого продажу акцій з 2016 року компанія Маска позбулася 6,36 мільйона акцій Tesla на суму 6,9 мільярда доларів США.
Тільки у п’ятницю, 12 листопада він продав 1,2 мільйона акцій на суму понад 1,2 мільярда доларів США. Загалом Маск продав близько 4% своєї частки в Tesla.
До початку продажів акцій, Маск володів часткою у 23% в Tesla. Загалом він пообіцяв продати 17 мільйонів акцій. Задля виконання обіцянки, йому потрібно продати ще понад 10 мільйонів цінних паперів.
Минулого тижня акції компанії подешевшали на 15,4% – загальні втрати склали 187 мільярдів доларів США. Ця сума є більшою за ринкову капіталізацію таких брендів як Ford та General Motors разом узятих.
Tesla – найдорожчий з усіх світових автовиробників, капіталізація компанії становить понад 1 трлн доларів.
Документи показали, що продаж приблизно однієї п’ятої акцій був зроблений на основі заздалегідь узгодженого торгового плану, складеного у вересні, задовго до того, як Маск у вихідні опублікував у соціальних мережах повідомлення про продаж деяких його акцій.
Проте нормативні документи також показали, що продаж частини акцій не була запланована.
- Раніше повідомлялося, що Ілон Маск продав акції компанії Tesla на 5 млрд доларів.
- Нагадаємо, у голосуванні Ілона Маска щодо продажу 10% акцій Tesla майже 58% підтримали таку ініціативу.