Статки засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска за минулий тиждень зросли на $ 9,9 млрд за версією Forbes Real-Time.

Про це повідомляє Forbes.

Як зазначається, Маск з 165,9 млрд доларів посідає у списку мільярдерів третє місце. Акції Tesla зросли на 9% у середу та четвер, а загалом за тиждень – на 7,8%.

Маск знаходиться на третьому місці списку Forbes, його статки оцінюються в $165,9 млрд. Бізнесмена випереджають глава Amazon Джефф Безос ($196,2) і глава групи компаній LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно ($193,3 млрд).

Акції Tesla за тиждень подорожчали на 7,8%.

Як пише Forbes, розбагатіти майже на $10 млрд за тиждень Маску допомогла угода Білого дому з двопартійною групою сенаторів про інвестиції в інфраструктуру. Білий дім і сенатори демократичної і республіканської партій США минулого тижня досягли попередньої угоди про “інфраструктурний пакет” на приблизно 1,2 трлн доларів.

План з відновлення національної інфраструктури розрахований на вісім років, влада витратить на нього $1,2 трлн. Проєкт в тому числі повинен пом’якшити екологічні наслідки від використання транспорту. У США планується побудувати національну мережу з 500 тис. зарядних станцій для електромобілів (EV) уздовж автомагістралей, в сільських і неблагополучних районах. Також в країні з’явиться перше в своєму роді управління по фінансуванню інфраструктури, яке буде залучати фінансування в екологічно чистий транспорт і екологічно чисту енергію.

Проєкт повинен отримати достатню підтримку з боку сенаторів, щоб стати законом. Однак акції Tesla і інших молодих компаній з виробництва електромобілів, таких як Fisker і Lordstown Motors, вже виросли на тлі досягнутої угоди.