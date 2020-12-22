Про це він написав у своєму Twitter.
“Bitkoin майже таке ж лайно, як і фіатні гроші”, – заявив Маск.
Фіатні або фідуціарні гроші – це звичні засоби оплати, звичайні паперові купюри, гроші на банківських картах. Це, наприклад, гривня, долар або євро, чию номінальну вартість встановлює і гарантує держава.
В наступному пості він похвалив конкурента біткоїна – криптовалюту Dogecoin. Маск написав своїм 40 млн підписникам: “Одне слово: Doge”.
Маск запостив також мем, в якому показується, як він намагається чинити опір інвестування в біткоіни, чим викликав бурхливу реакцію користувачів.
Генеральний директор Microstrategy Майкл Сейлор порадив засновнику Tesla Ілону Маску інвестувати в криптовалюту саме в даний момент, коли ціна біткоіна зростає.
Він натякнув, що, вклавши гроші в монету, Маск надасть своїм інвесторам величезну послугу. Він зазначив, що, якщо Tesla інвестує в біткоіни, інші компанії з індексу S & P 500 наслідуватимуть його приклад і це може привести до припливу в біткоіни $1 трильйона.
“Чи можливі взагалі такі великі угоди?” Маск написав у відповідь Сейлора.
Багато людей запевнили його, що це так, а також Сейлор, який сказав, що придбав біткоінів на суму понад 1,3 мільярда доларів.
Сейлор написав, що готовий поділитися своїми ідеями з Маском оффлайн, додавши, що порада буде надаватися “від одного вченого-ракетника іншому”.
- Генеральний директор Tesla Ілон Маск виставив на продаж свої будинки в Каліфорнії і одночасно розширює діяльність у Техасі.