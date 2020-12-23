Інженер та підприємець Ілон Маск розповів, що у важкі для Tesla часи пропонував главі Apple Тіму Куку купити компанію з виробництва електрокарів.

Про це він написав у Twitter.

“У найпохмуріші дні роботи над програмою з розробки й випуску електромобілів Model 3 я звернувся до Тіма Кука, щоб обговорити можливість придбання Tesla компанією Apple (за одну десяту її вартості на сьогодні). Він відмовився від зустрічі”, – написав він.

За словами Маска, Apple могла купити Tesla в десятеро дешевше, ніж компанія коштує зараз. Станом на 23 грудня її ринкова капіталізація становить 606,98 млрд.

В Apple заяву Маска коментувати відмовилися.

Твіти Маска були зокрема й відповіддю на чутки про випуск компанією Apple власного автомобіля. 21 грудня джерела агентства Reuters заявили, що Apple до 2024 року планує розробити акумулятор для автомобіля власної конструкції, який являє собою велику одноелементну батарею. Проте не уточнюється, про який тип авто (електромобіль або звичайний, з двигуном внутрішнього згоряння) йдеться.