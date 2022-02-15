Американський винахідник та підприємець, голова Tesla Ілон Маск пожертвував акції компанії на суму у $5,7 млрд на благодійність, йдеться у документах, поданих до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Ілон Маск пожертвував загалом понад 5 млн акцій Tesla у період 19–29 листопада 2021 року. Загальна вартість цих акцій на той час становила близько $5,7 млрд. Водночас назва благодійної організації не розголошується.

Підприємець зробив пожертвування під час продажу акцій на $16,4 млрд. Раніше він заявляв, що заплатить понад $11 млрд податків за 2021 рік.

Натомість аналітики стверджують, що завдяки пожертвуванням Маск може отримати “величезні” податкові пільги. Американський винахідник може уникнути податку на прибуток, котрий, відповідно до закону, необхідно сплатити у разі продажу акцій.

За словами наукового співробітника Інституту політичних досліджень Боба Лорда, Маск заощадить на податках 40–50% від $5,7 млрд.

За 2021 рік глава Tesla мав сплатити податки з великої кількості опціонів на акції компанії, які він реалізував у 2021 році. Загальна сума податків, згідно з розрахунками, може перевищити $10 млрд. Раніше, сенаторка від Массачусетсу Елізабет Воррен заявила, що “людина року” має розпочати сплачувати податки, а не “наживатись на інших”. У відповідь він зауважив, що заплатить більше податків за будь-якого іншого американця в історії.