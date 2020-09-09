Про це свідчать дані лічильника Forbes Real-Time Billionaires.
За даними Bloomberg, під час торгів 8 вересня акції Tesla обвалилися на 21% до $330,21. Цьому передувало те, що компанія не потрапила до списку S&P 500, до якого включено 505 обраних публічних компаній, що мають найбільшу капіталізацію й торгують на фондових біржах США.
Через падіння вартості акцій, як показує лічильник Forbes, Маск втратив $16,5 млрд. Таким чином, сьогодні його статки становлять $71,4 млрд. Тепер колишній лідер списку найбагатших людей світу замикає першу десятку.
- 17 серпня акції Tesla Inc. виросли на 11%, торги за якими закрилися на рекордно високому рівні і збільшивши капітал Маска на 7,8 мільярда доларів. Тоді він посів четверте місце в списку найбагатших людей світу.
- 1 вересня засновник Маск увійшов до трійки найбагатших людей світу, випередивши власника Facebook Марка Цукерберга.