Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

За словами, спочатку експедиції деякі люди можуть померти.

“Очевидно, що багато людей помруть спочатку… Так, це не для кожного. Ми нікого не змушуємо туди вирушати, все на добровільних засадах”, – сказав Маск.

Він зазначив, що підкорення Марса буде “важкою і небезпечною подорожжю, з якої ви можете не повернутися живими”.

При цьому інженер переконаний, що людству потрібно освоювати інші планети, оскільки не можна виключити загрозу існування на Землі.

Також Маск додав, що, попри серйозну небезпеку, охочих взяти участь в польоті більше, ніж потрібно.