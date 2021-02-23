Ілон Маск втратив 15,2 мільярда доларів і статус найбагатшої людини в світі після того, як в понеділок акції компанії Tesla впали на 8,6%.

Про це пише Bloomberg.

Найбільший спад Tesla з вересня був частково викликаний коментарями Маска в Twitter минулими вихідними про те, що ціни на біткоїн і його дрібніший конкурент Ether “здаються високими”.

“Гроші – це всього лише дані, які дозволяють нам уникнути незручностей бартеру. Ця система даних, як і будь-яка інша, схильна до затримок і помилок. Система буде розвиватися до того, що мінімізує і те, й інше. З огляду на все це, ціни на біткоїни і ефіріум здаються зависокими”, – написав він.

Твіт Маска з’явився через два тижні після того, як Tesla оголосила, що додала до свого балансу 1,5 мільярда доларів в біткоїнах. Криптовалюта, яка виросла більш ніж на 400% за останній рік, впала у вівторок до 46 000 доларів через скептицизм з приводу тривалості її зростання.

Маск втратив 15,2 мільярда доларів і опустився на друге місце в рейтингу мільярдерів Bloomberg серед 500 найбагатших людей світу зі статком у 183,4 мільярда. У січні його статки склали 210 мільярдів доларів. Засновник Amazon.com Inc. Джефф Безос повернув собі перше місце, незважаючи на те, що його статок в понеділок впав на 3,7 мільярда доларів до 186,3 мільярдів доларів.

Два мільярдера мінялися місцями з січня, оскільки вартість Tesla коливалася. Акції виросли на 25% до початку 2021 року, перш ніж знищити майже весь прибуток цього року. Маск ненадовго обігнав Безоса після того, як його ракетна компанія SpaceX на початку цього місяця привернула 850 мільйонів доларів. Її загальна вартість склала 74 мільярди доларів, що на 60% більше, ніж у серпні.