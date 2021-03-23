Covid-19 Україна

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Маск заявив, що ракети Starship сядуть на Марс до 2030 року

Компанія Space X Ілона Маска висадить свої ракети Starship на поверхню Марсу задовго до 2030 року.

Вівторок, 23 березня 2021, 13:20

Про це Маск заявив у вівторок, 23 березня, інформує агентство Reuters.

Зазначається, що у лютому космічна компанія зібрала близько 850 мільйонів доларів власного капіталу для реалізації цього проєкту. Space X планує розвивати його попри те, що прототип ракети Starship вибухнув під час випробувального запуску.

“Space X приземлить свої ракети Starship на Марс задовго до 2030 року”, – пообіцяв Маск.

За його словами, перший орбітальний політ запланований на кінець 2021 року. Маск повідомив, що має намір доставити японського мільярдера Юсаку Маедзаву на Місяць у 2023 році.

Нагадаємо, що у серпні 2020 року Starship SN5 (п’ятий серійний випробувальний апарат) з двигуном Raptor здійснив перший політ на 150 метрів. Попередні чотири прототипи руйнувалися на більш ранніх етапах випробувань. У вересні Starship SN6 знову піднявся на висоту 150 метрів.

  • 8 грудня компанія SpaceX на останній секунді перервала тестовий запуск прототипу космічного корабля Starship.
  • 4 березня заснована Ілоном Маском американська компанія SpaceX здійснила черговий тестовий запуск прототипу космічного корабля Starship. Він вперше вдало приземлився, але згодом вибухнув.
Теги: Starship, Ілон Маск, Марс

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