Маск заявив, що ракети Starship сядуть на Марс до 2030 року

Компанія Space X Ілона Маска висадить свої ракети Starship на поверхню Марсу задовго до 2030 року.

Про це Маск заявив у вівторок, 23 березня, інформує агентство Reuters.

Зазначається, що у лютому космічна компанія зібрала близько 850 мільйонів доларів власного капіталу для реалізації цього проєкту. Space X планує розвивати його попри те, що прототип ракети Starship вибухнув під час випробувального запуску.

“Space X приземлить свої ракети Starship на Марс задовго до 2030 року”, – пообіцяв Маск.

За його словами, перший орбітальний політ запланований на кінець 2021 року. Маск повідомив, що має намір доставити японського мільярдера Юсаку Маедзаву на Місяць у 2023 році.