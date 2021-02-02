Covid-19 Україна

оновлено 02.02.2021 о 17:01

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Ілон Маск заявив, що залишає Twitter, але тимчасово

У вівторок, 2 лютого, генеральний директор та засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив, що залишає соціальну мережу Twitter.

Вівторок, 2 лютого 2021, 16:58

Про це він написав на своїй Twitter-сторінці.

“На деякий час вимкну Twitter”, – написав Маск.

При цьому бізнесмен не пояснив причин  цього рішення та не уточнив часовий проміжок.

Твіт Маска набрав вже понад 253 тисячі вподобань.

Нагадаємо, що засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск розповів, що успішно чіпував мавпу і тепер вона може грати у відеоігри. Маск пояснив, що метою технології чіпування є усунення наслідків травм головного і спинного мозку і повернення пацієнтам втрачених здібностей.

  • Раніше повідомлялося, що Ілон Маск спровокував ріст курсу Bitcoin, додавши до опису свого облікового запису хештег #bitcoin.
Теги: Tesla, Ілон Маск, SpaceX, Twitter

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