Ілон Маск заявив, що залишає Twitter, але тимчасово

Про це він написав на своїй Twitter-сторінці.
“На деякий час вимкну Twitter”, – написав Маск.
При цьому бізнесмен не пояснив причин цього рішення та не уточнив часовий проміжок.
Твіт Маска набрав вже понад 253 тисячі вподобань.
Нагадаємо, що засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск розповів, що успішно чіпував мавпу і тепер вона може грати у відеоігри. Маск пояснив, що метою технології чіпування є усунення наслідків травм головного і спинного мозку і повернення пацієнтам втрачених здібностей.
- Раніше повідомлялося, що Ілон Маск спровокував ріст курсу Bitcoin, додавши до опису свого облікового запису хештег #bitcoin.