Ілон Маск заявив, що залишає Twitter, але тимчасово

У вівторок, 2 лютого, генеральний директор та засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив, що залишає соціальну мережу Twitter.

Про це він написав на своїй Twitter-сторінці.

“На деякий час вимкну Twitter”, – написав Маск.

При цьому бізнесмен не пояснив причин цього рішення та не уточнив часовий проміжок.

Твіт Маска набрав вже понад 253 тисячі вподобань.

Нагадаємо, що засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск розповів, що успішно чіпував мавпу і тепер вона може грати у відеоігри. Маск пояснив, що метою технології чіпування є усунення наслідків травм головного і спинного мозку і повернення пацієнтам втрачених здібностей.