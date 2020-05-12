Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
У понеділок виконавчий директор Tesla Inc Ілон Маск заявив, що відновлює виробництво на заводі в Каліфорнії, ігноруючи наказ про заборону. Маск додав, що готовий до арешту через своє рішення.
Маск повідомив, що виробництво відновиться в понеділок.
“Якщо когось заарештують, я прошу, щоб це був тільки я”, – сказав він.
Маск пригрозив перенести виробництво з Каліфорнії в Техас або Неваду, бо в інших штатах дозволена діяльність підприємств через історичний рівень безробіття, викликаний епідемією коронавірусу.
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