Директор і засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що готовий до арешту через те, що його завод в Каліфорнії розпочав працювати, незважаючи на заборону влади.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

У понеділок виконавчий директор Tesla Inc Ілон Маск заявив, що відновлює виробництво на заводі в Каліфорнії, ігноруючи наказ про заборону. Маск додав, що готовий до арешту через своє рішення.

Маск повідомив, що виробництво відновиться в понеділок.

“Якщо когось заарештують, я прошу, щоб це був тільки я”, – сказав він.

Маск пригрозив перенести виробництво з Каліфорнії в Техас або Неваду, бо в інших штатах дозволена діяльність підприємств через історичний рівень безробіття, викликаний епідемією коронавірусу.