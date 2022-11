Про це пише Reuters.

Маск зіштовхнувся з критикою з боку деяких груп через його абсолютистську позицію щодо свободи слова. Адже очікується, що його позиція збільшить обсяг дезінформації та ненависті на платформі.

Його публікація стала першим випадком, коли голова великої соціальної медіа-платформи відкрито підтримав певну політичну партію США.

Маск спрямував своє повідомлення у Twitter до тих, кого він назвав “незалежно налаштованими виборцями”, зауваживши, що “спільна влада стримує найгірші ексцеси обох партій, тому я рекомендую голосувати за республіканський Конгрес, враховуючи, що президентство є демократичним”.

