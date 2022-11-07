Лише через кілька днів після того, як отримав контроль над потужним гігантом соціальних мереж Twitter, американський винахідник, підприємець та мільярдер Ілон Маск 7 листопада рекомендував виборцям обрати кандидатів від Республіканської партії до Конгресу на проміжних виборах у США 8 листопада.

Про це пише Reuters.

Маск зіштовхнувся з критикою з боку деяких груп через його абсолютистську позицію щодо свободи слова. Адже очікується, що його позиція збільшить обсяг дезінформації та ненависті на платформі.

Його публікація стала першим випадком, коли голова великої соціальної медіа-платформи відкрито підтримав певну політичну партію США.

Маск спрямував своє повідомлення у Twitter до тих, кого він назвав “незалежно налаштованими виборцями”, зауваживши, що “спільна влада стримує найгірші ексцеси обох партій, тому я рекомендую голосувати за республіканський Конгрес, враховуючи, що президентство є демократичним”.

To independent-minded voters: Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic. — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

Демократи президента Джо Байдена ведуть важку боротьбу за збереження контролю над Конгресом під час голосування у вівторок.

Безпартійні прогнози виборів і опитування показують, що республіканці мають дуже великі шанси отримати більшість у Палаті представників, а контроль над Сенатом, ймовірно, стане більш жорстким.

Раніше Маск заявляв, що буде голосувати за республіканців, водночас наголошував, що підтримує поміркованих представників обох політичних сил.

Зауважимо, лише у квітні винахідник заявив, що для того, щоб “Twitter заслужив довіру громадськості, він повинен бути політично нейтральним”.

В агентстві пояснюють, що Маск часто коментує політику США.

Раніше він зазначав, що схиляється до підтримки губернатора Флориди-республіканця Рона ДеСантіса на виборах президента у 2024 році, та що колишній президент Дональд Трамп “занадто старий, щоб знову бути президентом”.

Раніше представниця Республіканської партії Марджорі Тейлор Ґрін заявила, що Україна не отримуватиме фінансову допомогу, якщо республіканці переможуть на виборах до Конгресу, які відбудуться наступного тижня.