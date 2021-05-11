Засновник Tesla Ілон Маск запропонував користувачам в Інтернеті проголосувати, чи повинна його компанія з виробництва авто приймати платежі в Dogecoin.

Про це він спитав підписників у своєму Twitter, докладніше пише британське видання The Independent.

Пропозиція відразу ж отримала велику підтримку з боку його аудиторії: протягом 10 хвилин після публікації, в опитуванні взяли участь близько 400 000 осіб. Майже 80 відсотків респондентів сказали “так”.

Як пише видання, будь-яка корпоративна підтримка з боку Tesla, ймовірно, допоможе ще більше прискорити зростання Dogecoin.

Довідка. Dogecoin – криптовалюта, створена як мем-токен і названа на честь інтернет-мема Doge. Була представлена 8 грудня 2013 року. На відміну від інших, має досить швидкий період початкового майнінгу.

Пропозиція Маска з’явилася всього через день після того, як він заявив, що його компанія SpaceX наступного року запустить до Місяця супутник під назвою Doge-1.