Про це Маск написав в коментарях на своїй сторінці в Twitter.

Про свою покупку Гейст заявив в інтерв’ю з блогеру Маркесу Браунлі, яке вийшло минулого тижня. Той поставив бізнесменові питання щодо зміни клімату та способи боротьби з ним за рахунок використання екологічно чистих товарів.

Як приклад Гейтс привів компанію Tesla, яка використовує альтернативні джерела енергії в промислових масштабах. При цьому він додав, що сам віддав перевагу не електрокару від каліфорнійської марки, а новому електричному спортседану Porsche Taycan Turbo.

“Я тільки що отримав Porsche Taycan – це преміальна модель, але це дуже, дуже крутий електромобіль”, – сказав він.

При цьому один з найбагатших людей планети визнав, що електромобілі все ще дуже дорогі (початкова ціна моделі Porsche Taycan Turbo S – $185 000) і турбують споживачів тим, що їх пробіг без підзарядки обмежений, а сама підзарядка займає надто багато часу в порівнянні з заправкою звичайного автомобіля.

У свою чергу Маск, відповідаючи в Twitter на запитання підписників, чому мільярдер придбав не електромобіль Tesla, зазначив: “Мої розмови з Гейтсом були невтішними (якщо чесно)”.