Маска «державника» із Зеленського спала, щойно зайшла мова про серіали для Росії, – Порошенко

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що атаки "слуг" на українську мову виглядають особливо цинічними напередодні 30-ї річниці Незалежності України.

Про це Петро Порошенко заявив під час виступу на погоджувальній раді.

Порошенко зауважив, що імідж “державника”, який намагалися створити Зеленському, конфліктує із комерційними інтересами олігархічних телеканалів та “95 Кварталу”, який продає серіали в Росію.

“Спочатку цього року режисери “95-го кварталу” спробували приміряти Зеленському маску державника замість звичної йому ідеології “какая разніца”. Але щойно високі державні інтереси вступили в конфлікт із “шкурними” комерційними розрахунками, маска державника Зеленського одразу ж спала. Бо український патріотизм для нього закінчується там, де починається російські гроші за показ “Папіка” “95-го Кварталу”, який продається на російському ринку”, – сказав Порошенко.

П’ятий президент повідомив, що представники об’єднаної опозиції сьогодні не дали проголосувати поправки на комітеті.

Петро Порошенко нагадав, що 16 липня має набрати чинності закон про мову, телебачення та радіомовлення, яким було запроваджені квоти на українському телебаченні, радіо, книговидавництві, кіновиробництві.

На початку червня нардепи-“слуги” спробували протягнути у Верховній Раді законопроєкт №5554, яким пропонувалося відкласти набуття чинності нормою про українську мову в кіно до завершення карантину.

Проте у ВР не вистачило голосів для включення до порядку денного цього документа.