Носіння окулярів і медичної маски одночасно призводить до запотівання лінз. Але, є поради, як цього уникнути.

Про це йдеться в матеріалі американського видання Wall Street Journal.

Маска стала незамінним аксесуаром. Одночасно носити маску й окуляри важко — під час дихання потіють лінзи.

“Всі, хто носить окуляри, знають цю проблему: лінзи запотівають, коли ви одночасно носите окуляри й маску. Це не тільки незручність, але і загроза безпеці”, – пише The Wall Street Journal.

Через це нерідко доводиться знімати окуляри й протирати лінзи або чекати поки конденсат не зникне сам по собі.

Ось декілька порад від клініки Клівленда, як справлятися з цією проблемою:

Переконайтеся, що маска вам підходить і розташовується на обличчі в правильній позиції — прикриває ніс і не дає теплому повітрю вийти назовні. Купіть маску, яка підходить під ваше обличчя.

Протріть лінзи мильною водою і ганчіркою — ці два предмети обов’язково повинні бути у вас під рукою. Нанесіть мильну воду на окуляри.

Зафіксуйте маску окулярами. Натягніть маску вище на ніс і використовуйте окуляри, щоб закріпити маску й з-під неї не виходило тепле повітря.

Використовуйте стрічку, щоб зафіксувати маску на носі й щоках. Для цього використовуйте тільки спортивну або медичну стрічку, щоб не викликати подразнення шкіри.