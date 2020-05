Про це повідомляють #Букви.

Напередодні американський телеканал CNBC випустив матеріал “У Ілона Маска складні відносини з спільнотою ШІ”. У матеріалі викладено думку кількох представників ШІ-спільноти (які побажали залишитися анонімними) про підприємця та його гучні заяви про небезпеку розробок у цій галузі.

Автори статті звернули особливу увагу на непослідовність Маска в ставленні до ШІ. Так в 2014 році він заявляв, що людство має бути обережним при розробці ШІ і жартома згадував історію про Термінатора, як ілюстрацію того, що може бути в разі, якщо люди помиляться.

Того ж року Маск став одним з перших інвесторів DeepMind — однієї з найбільших компаній з розробки штучного інтелекту, розташованої у Великій Британії. Після придбання DeepMind Маск знову публічно заявляв, що ШІ небезпечний, і порівнював технологію з ядерною зброєю.

Після публікації матеріалу CNBC в Twitter розгорілася дискусія. Журналіст видання The Verge Джеймс Вінсент зазначив, що показово, що всі співрозмовники CNBC побажали залишитися анонімними. Він висловив думку, що Маск привертає і приваблює своєю поведінкою “найпопулярніших тупаків в Інтернеті”.

telling that the sources in this story all asked to stay anonymous — Musk attracts (and actively encourages through his own behavior) some of the loudest and most entitled arseholes on the internet https://t.co/xGzPSbweWi

— James Vincent (@jjvincent) May 13, 2020