Центри з контролю й профілактики захворювань США раніше переглянули свої рекомендації щодо захисту від коронавірусу, рекомендувавши людям виходити на вулицю в бавовняних масках. Це відразу призвело до появи нового мегамаркету. Тепер дизайнери почали випускати модні і стильні маски.

Про це пише видання Highsnobiety.

Досить дивно сприймати маску для обличчя як тенденцію, враховуючи, що люди носять їх, бо не хочуть підхопити небезпечний вірус. Вони не є обов’язковим аксесуаром, але можуть мінімізувати зараження коронавірусом.

Зараз дизайнерські маски на піку популярності в західному світі. В Азії вони довгий час були частиною повсякденного гардеробу.

Інтернет-продавець StockX розповів, як вперше спостерігав зростання продажів дизайнерських масок на початку березня. Подивившись на 117 найменувань масок для обличчя та проаналізувавши активність покупців протягом перших трьох тижнів пікового періоду пандемії (з 12 березня), StockX виявив, що 90% масок виросли в ціні при перепродажі, в той час як обсяг продажів виріс на 80%. Крім того, загальний обсяг продажів масок збільшився на 75%, а загальні витрати на маски збільшилися на 167%.

У StockX зазначає, що виробник масок Off-White майже подвоїв ціну перепродажу з початку березня і потроїв свою ціну з січня.

Маска BAPE Camo, яку випустили у березні під час пандемії, в три рази зросла в ціні менш ніж за три тижні.

На думку видання Highsnobiety, маски для обличчя можуть бути не менш популярні, ніж кросівки. Якщо половина населення США купить хоча б одну маску, то це буде дорівнює приблизно 165 мільйонам продажів. А це багато грошей. Крім того, світ зараз знаходитися на ранніх стадіях пандемії, а це означає, що попит, природно, буде тільки зростати і маски цілком можуть стати частиною повсякденного гардеробу.

Цього року захисні маски можна було побачити навіть на Паризькому тижні моди: вони з’явилися, зокрема в колекції Marine Serre, яка створила серію масок з фільтрами спільно з брендом Airinum Гвінет Пелтроу. Перша партія виробів розлетілася практично миттєво, а за попереднім замовленням на наступну йде запис.

Дизайнер чоловічого одягу RTW Louis Vuitton Абзал Іссабеков нещодавно продемонстрував свою роботу під маркою Celine в Instagram.

Крім того, американські лейбли, такі як Greg Lauren, Eric Emanuel і навіть невелика компанія Birdwell з Лос-Анджелеса, розробили власні версії масок для обличчя.