Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Він нагадав, що на тлі введення карантину через коронавірус COVID-19 закупівлі необхідних медичних виробів цього тижня були виведені з-під закону про держзакупівлі. Це дозволить закуповувати товари швидше і без тендерів.
“Тепер питання в тому, що ми зустрілися з глобальним дефіцитом деяких засобів індивідуального захисту, який є у світі. І Уряд прийняв жорсткі обмеження: зокрема, заборону на експорт і реекспорт з території України як хірургічних масок, так і інших засобів індивідуального захисту” , – наголосив Ляшко.
Він поінформував, що Кабінет Міністрів домовився з вітчизняними виробниками про ліквідацію дефіциту масок.
“І найближчим часом ми очікуємо значне поповнення українського ринку в засобах індивідуального захисту. У суботу-п’ятницю очікується, що хірургічні маски повинні з’явитися у вільному доступі в аптечних мережах. Можливо, не у всіх, але напругу буде знято. Над цим працюють усі міністерства, щоб забезпечити захист українців і медпрацівників”, – зазначив Ляшко.
(На відео – з 10:55)
- В Україні з 12 березня і до 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу.
- Станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків зараження, з них 2 летальних.
- Звичайні хірургічні маски (блакитного кольору, що продаються в аптеці) не захищають від вірусів або бактерій. Про це #Буквам розповів Ілля Бурлаченко, асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.