Медичні маски повинні з'явитися в українських аптеках вже в п'ятницю-суботу на цьому тижні, але, можливо, не у всіх.

Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він нагадав, що на тлі введення карантину через коронавірус COVID-19 закупівлі необхідних медичних виробів цього тижня були виведені з-під закону про держзакупівлі. Це дозволить закуповувати товари швидше і без тендерів.

“Тепер питання в тому, що ми зустрілися з глобальним дефіцитом деяких засобів індивідуального захисту, який є у світі. І Уряд прийняв жорсткі обмеження: зокрема, заборону на експорт і реекспорт з території України як хірургічних масок, так і інших засобів індивідуального захисту” , – наголосив Ляшко.

Він поінформував, що Кабінет Міністрів домовився з вітчизняними виробниками про ліквідацію дефіциту масок.

“І найближчим часом ми очікуємо значне поповнення українського ринку в засобах індивідуального захисту. У суботу-п’ятницю очікується, що хірургічні маски повинні з’явитися у вільному доступі в аптечних мережах. Можливо, не у всіх, але напругу буде знято. Над цим працюють усі міністерства, щоб забезпечити захист українців і медпрацівників”, – зазначив Ляшко.

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(На відео – з 10:55)