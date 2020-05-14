Європейська комісія пропонує зобов'язати мандрівників носити захисні маски і мати при собі мінімум багажу.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідні пропозиції в ЄК оприлюднили 13 травня. Мета таких нововведень – відродити безпечний туризм, який зупинився через пандемію коронавірусу.

Реорганізувати процес подорожі доведеться в багатьох галузях.

Зокрема, авіакомпаніям та аеропортам запропонують змінити процес реєстрації на рейс, а також оформлення і видачу багажу. Це буде зроблено для того, щоб уникнути великого скупчення людей.

Щоб мінімізувати кількість контактів усередині літаків, пасажири зможуть купувати що-небудь тільки за допомогою банківської карти. Також їх проситимуть мінімізувати кількість рухів по салону і поменше контактувати з бортпровідниками.

Такі пропозиції залишаться на рівні рекомендацій, тобто не будуть обов’язковими, але в майбутньому можуть стати основою для подальших дій урядів і авіакомпаній, коли карантинні обмеження будуть зняті.

При цьому, в рекомендаціях нічого не вказано щодо того, як будуть здійснюватися авіаперельоти. Як відомо, щоб політ був прибутковим, всі місця в літаку повинні бути зайняті. Тому організовувати польоти так, щоб залишати багато вільних місць з міркувань безпеки для збереження соціальної дистанції – нереально. Поки що в ЄК вказали тільки на необхідність вентиляції та мінімізацію руху в салоні.

Передбачається, що в наступних звітах Європейського агентства з авіаційної безпеки та Європейського центру з контролю за захворюваннями ці протоколи буде розглянуто більш детально в найближчі кілька тижнів.

У Ryanair заявили, що пасажири будуть запитувати дозвіл вийти туалет, щоб не було черг.