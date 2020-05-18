У Міністерстві охорони здоров'я опублікували рекомендації, якими повинні керуватися перевізники під час роботи громадського транспорту.

Рекомендації вказані в постанові Головного санітарного лікаря України.

– Усім працівникам транспорту на початку робочої зміни повинна бути виміряна температура. Працівники з температурою вище 37,2 градуса, або ті, що мають інші ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до виконання обов’язків.

– Водії, кондуктори та всі члени екіпажу транспортного засобу повинні перебувати в захисних масках, або респіраторах.

– Забороняється перевозити пасажирів, які не надягнули маску, або респіратор.

– Не допускається перевезення в транспорті пасажирів, які стоять.

– У кожному транспортному засобі має бути забезпечено інформування пасажирів про заходи профілактики респіраторних захворювань.

– Перед кожним рейсом в кожному транспортному засобі необхідно проводити вологе прибирання.

– На кожному вході в приміщення автостанції слід забезпечити інформування про заходи профілактики респіраторних захворювань. Також на автостанціях слід забезпечити місця для дезінфекції рук.

– У будівлі автостанції допускається перебування не більш однієї людини на 10 метрів квадратних. Зали очікування залишаються закритими. У касах з продажу квитків забезпечуються захисні екрани, а в черзі необхідно дотримуватися дистанції до 1,5 метра. У будівлю автостанції пасажирів можна буде пускати тільки в респіраторах, або захисних масках.

– Адміністрація автостанції повинна забезпечити: постійну наявність захисних засобів у співробітників, наявність антисептиків в санвузлах, вологе прибирання приміщення кожні 5 годин, провітрювання кожні 2 години, тимчасове відсторонення від роботи працівників, які перебувають у групі ризику.

– Працівники автостанцій зобов’язані: дезінфікувати руки антисептиками не рідше, ніж раз на 3 години, а також утримуватися від контактів з людьми, що мають ознаки респіраторних захворювань.

Нагадаємо, що після 22 травня в Києві, як і в інших регіонах країни, почнеться наступний етап послаблення карантину: почнуть працювати промислові ринки.

За словами мера столиці, великі торгово-розважальні центри потрібно відкривати тоді, коли почне працювати метро.