Мер Києва Віталій Кличко прокоментував інформацію про лист народного депутата Олександра Гереги з пропозицією міській владі придбати захисні маски у "Епіцентру".

Відповідну заяву столичний градоначальник зробив сьогодні на брифінгу.

“Я підняв інформацію: такий лист нардепа зареєстровано в канцелярії Київської міської держадміністрації 28 квітня. І ми повинні його розглянути в установленому законом порядку і відповідно до чинного законодавства. До цього подібних листів від депутата Гереги в КМДА не надходило”, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що під час епідемії коронавірусу в Україні – “на початку обмежувальних заходів”, коли був дефіцит засобів захисту, “Епіцентр” “благодійно надав” Києву 100 тисяч масок. Крім того 1 квітня КП “Фармація” закупило 50 тисяч масок у “Епіцентру” – “до того, як надійшли маски, замовлені містом”.

“Маски у “Епіцентру” були придбані КП “Фармація” не за бюджетні кошти, а за рахунок підприємства. Для поширення в мережі комунальних аптек”, – запевнив Кличко.

Він додав, що в цілому місто закуповувало маски як в українських виробників, так і у постачальників з-за кордону.

“Але, наголошую, їх купували не за бюджетні гроші. А за кошти благодійників та підприємства “Фармація”, – заявив Кличко.

(На відео – з 9:18)

Напередодні в Мережі був оприлюднений лист на бланку нардепа і співвласника “Епіцентру” Олександра Гереги, адресований мерові Києва Віталію Кличку. У листі пропонувалося закупити захисні засоби, які були доставлені в Україну на літаку “Мрія”, в торговельній мережі нардепа.

Літак із вантажем з Китаю особисто зустрічав президент Володимир Зеленський. Як виявилося, “Мрія” доставила вантаж для торгових центрів “Епіцентр”.