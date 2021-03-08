Масляна є перехідним святом, дата її святкування змінюється щороку і безпосередньо залежить від Пасхи. У 2021 році Великий піст у православних християн починається 15 березня, тому перший день Масляної припадає на Міжнародний жіночий день.

#Букви зібрали звичаї та традиції Масляної.

Традиційно Масляна відзначається цілий тиждень напередодні Великого посту. У 2021 році Масляна почалася в Міжнародний жіночий день — 8 березня і триватиме сім днів. А ось з 15 березня почнеться Великий піст, який закінчиться святом Воскресіння Христового.

У період Масниці християни готуються до Великого посту – відмовляються від м’ясних продуктів, натомість в цей час дозволяються молочні – масло, сир, молоко, сметана.

Традиції святкування Масляної по днях

Масляний тиждень умовно поділяють на дві частини. Перша — Вузька Масляна — триває з понеділка по четвер, а друга ― Широка ― у п’ятницю й суботу. Першу половину тижня здавна присвячували господарським справам, а ось у другій половині можна було вволю відпочити. Вважається, що господині весь тиждень пекли та частували гостей млинцями. Проте здебільшого в Україні було заведено готувати не млинці, а вареники з сиром і маслом.

Перший день Масляної

У цей день свекри відправляли своїх невісток навідати батьків. У понеділок влаштовували гуляння. У цей день починали пекти млинці, а перший спечений млинець обов’язково віддавали жебраку, щоб він згадав душі померлих родичів.

Другий день Масляної

Цей день повністю присвячували тому, щоб придивитися до протилежної статі і знайти собі майбутню дружину або чоловіка. Також у вівторок вперше починали закликати Масляну. Також в цей день по дворах ходили ряджені, які за млинці дозволяли прив’язати до віника стрічку, разом з якою “несли” з собою з дому всі хвороби, негаразди і нещастя.

Третій день Масляної

У цей день зяті ходили в гості на млинці до своєї улюбленої тещі. Саме від традицій цього дня виник крилатий вислів “до тещі на млинці”. Тещі раділи, якщо зять багато їв: значить, не ледачий і працьовитий.

Четвертий день Масляної

У цей день починається Широка Масляна. І вона не проходить без забави: хороводи, пісні, катання з гірки, стрибки через багаття. Вважалося, що той, хто залишиться вдома і не піде веселитися, буде нещасний протягом цілого року.

П’ятий день Масляної

А ось цього дня теща йшла в гості до зятя, щоб скуштувати млинців. До того ж не сама, а з подругами, щоб похвалитися своїм улюбленим зятем.

Шостий день Масляної

Невістки в цей день запрошували на млинці до себе зовиць (сестер чоловіка), яких пригощали, розважали та дарували якийсь подарунок. У дім потрібно було запросити якомога більше подруг і весело провести час.

Сьомий день Масляної

Найважливіший день усього тижня. У цей день спалюють солом’яне опудало – символ зими, що йде. На наступний день настає Великий піст. У Прощену неділю заведено просити вибачення у всіх рідних і знайомих. На що вони відповідають: “Бог простить!”.

Увечері в неділю Прощення поминали померлих, ходили на кладовище прощатися зі своїми родичами.

Варто зазначити, що протягом тижня вірянам, які збираються дотримуватися посту, можна вживати молочні продукти, але вже заборонено вживати м’ясні.

Що можна робити на Масницю?

У Прощену неділю потрібно обов’язково попросити вибачення у всіх рідних і близьких і очистити свою душу перед Великим постом;

На Масницю потрібно обов’язково пекти млинці, адже вони привертають в будинок багатство;

Масляний тиждень – це вдалий час для прибирання – варто з будинку викинути весь непотріб і сміття, щоб під час Великого посту зосередитися на духовному очищенні;

На Масляну проводжають зиму – спалюють опудало, що символізує зиму, і розвіюють його попіл в полі.

Що не можна робити на Масницю?

Не можна злитися, сваритися і лихословити;

Не можна зустрічати гостей в неприбраному будинку;

Не можна сидіти вдома – слід ходити в гості, брати участь в гучних гуляннях;

Заборонено вживати алкогольні напої.

Народні прикмети

Теща повинна вдосталь почастувати зятя млинцями, тоді їх стосунки будуть хорошими.

Несподівані гості – на щастя.

Якщо на Масляну позбутися непотрібних речей, вони обов’язково повернуться обновками.