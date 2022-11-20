Про це інформує POLITICO.

Дві одиниці вогнепальної зброї було знайдено в нападника – про це повідомив начальник поліції Адріан Васкес.

На своїй сторінці у Facebook клуб, в якому була стрілянина, назвав це “атакою на ґрунті ненависті”. За словами прокурора округу Ель-Пасо Майкла Аллена, слідчі все ще встановлюють мотив і чи слід переслідувати це як злочин на ґрунті ненависті. За його словами, звинувачення проти підозрюваного “ймовірно, включатимуть вбивство першого ступеня”.

Житель Колорадо-Спрінгс кладе квіти біля клубу Q, 20 листопада 2022 р. | Женева Хеффернан/AP Photo

Поліція ідентифікувала нападника як Андерсона Лі Олдріча. За словами представників влади, чоловіка з таким іменем заарештували у 2021 році після того, як його мати повідомила, що він погрожував їй саморобною бомбою та іншою зброєю. 

З 25 поранених щонайменше семеро перебувають у критичному стані, повідомила влада. Деякі отримали поранення при спробі утекти. 

Президент США Джо Байден сказав, що хоча мотиви стрілянини ще невідомі, “ми знаємо, що ЛГБТКІ+ спільнота за останні роки зазнала жахливого насильства на ґрунті ненависті. Місця, які мають бути безпечними місцями прийняття та святкування, ніколи не повинні перетворюватися на місця терору та насильства!, – сказав він. !Ми не можемо і не повинні терпіти ненависть”.