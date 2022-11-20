22-річний озброєний чоловік відкрив стрілянину в гей-клубі в Колорадо-Спрінгс (штат Колорадо, США), убивши п’ятьох людей і поранивши 25 осіб. Його зупинили відвідувачі, а за лічені хвилини приїхали поліціянти та заарештували.

Про це інформує POLITICO.

Дві одиниці вогнепальної зброї було знайдено в нападника – про це повідомив начальник поліції Адріан Васкес.

На своїй сторінці у Facebook клуб, в якому була стрілянина, назвав це “атакою на ґрунті ненависті”. За словами прокурора округу Ель-Пасо Майкла Аллена, слідчі все ще встановлюють мотив і чи слід переслідувати це як злочин на ґрунті ненависті. За його словами, звинувачення проти підозрюваного “ймовірно, включатимуть вбивство першого ступеня”.

Поліція ідентифікувала нападника як Андерсона Лі Олдріча. За словами представників влади, чоловіка з таким іменем заарештували у 2021 році після того, як його мати повідомила, що він погрожував їй саморобною бомбою та іншою зброєю.

З 25 поранених щонайменше семеро перебувають у критичному стані, повідомила влада. Деякі отримали поранення при спробі утекти.

Президент США Джо Байден сказав, що хоча мотиви стрілянини ще невідомі, “ми знаємо, що ЛГБТКІ+ спільнота за останні роки зазнала жахливого насильства на ґрунті ненависті. Місця, які мають бути безпечними місцями прийняття та святкування, ніколи не повинні перетворюватися на місця терору та насильства!, – сказав він. !Ми не можемо і не повинні терпіти ненависть”.