Масова вакцинація в Ізраїлі стримує поширення коронавірусу

В Ізраїлі через три тижні після початку масової вакцинації проти коронавірусу COVID-19 препаратом Pfizer/BioNTech зафіксували спад кількості заражень і госпіталізацій.

Про це пише Bloomberg.

Так, дослідники країни повідомили про попередні спостереження в рамках національної програми імунізації, яка почалася 20 грудня. Зменшення числа нових випадків і госпіталізованих пацієнтів відбулося через 21 день після початку кампанії з вакцинації, заявили вчені, зазначивши, що для оцінки реального ефекту може знадобитися більше часу.

“Наскільки нам відомо, до цих пір жодне дослідження не вивчало вплив кампанії вакцинації на популяційний рівень і її вплив на характер динаміки пандемії. Оскільки Ізраїль є однією з перших країн, які проводять кампанію вакцинації такого масштабу, ми вважаємо, що ця кількісна оцінка може становити великий інтерес для багатьох країн світу”, – заявили вчені з Наукового інституту Вейцмана в Реховоті.

Станом на вівторок 28 % ізраїльтян, в тому числі три чверті з тих, хто старше 60 років, – або отримали дві дози вакцини, або перемогли коронавірус.

Використовуючи підрахунки випадків і госпіталізованих пацієнтів серед вакцинованих осіб, доцент кафедри біології Ізраїльського технологічного інституту Техніона в Хайфі Двір Аран виявив, що щеплення було ефективне від 66 % до 85 % в скороченні числа позитивних випадків SARS-CoV-2 і було більш ніж на 90 % ефективне в скороченні важких госпіталізацій.

“Немає ніяких сумнівів у тому, що вакцина дуже ефективна в скороченні випадків захворювання, госпіталізацій і смертності”, – уклав він.

За словами дослідників Weizmann, ефективність може незначно відрізнятися від даних клінічних випробувань в реальних умовах з кількох причин. По-перше, це логістика, включаючи охолодження, зберігання, транспортування та введення вакцин під час швидкого розгортання, може бути недосконалою, що знижує ефективність.

По-друге, у людей похилого віку, яким раніше приділялася першочергова увага в кампанії вакцинації в Ізраїлі, потенційно була знижена відповідь на вакцинацію через вікове погіршення їх імунної функції.

Також можливо, що ефективність вакцини знижується перед обличчям деяких штамів вірусу, що з’являються, включаючи варіант B.1.1.7, виявлений у Великобританії, який зараз широко поширений в Ізраїлі, і 501Y.V2, вперше виявлений в Південній Африці.