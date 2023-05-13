Станом на ранок 13 травня енергосистема України працює стабільно, атака ворожих дронів не завдала пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

Однак російські загарбники продовжують активно обстрілювати прифронтові райони. Є пошкодження енергооб’єктів на Донеччині. Зокрема, за даними Міненерго, під час нічної атаки дронів окупанти пошкодили будівлю енергетичного об’єкта у Хмельницькій області.

Як зазначили у відомстві, будівля зазнала пошкоджень унаслідок вибухової хвилі, спричиненої влучанням ворожого БПЛА.

Енергопостачання та газопостачання на Хмельниччині залишається стабільним, відключень споживачів немає.

Водночас у шести прифронтових та прикордонних областях частина споживачів залишається без світла через пошкодження внаслідок попередніх обстрілів. Це абоненти у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Попри складну безпекову ситуацію, енергетики продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу вдалося повернути світло для 28,9 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій та Донецькій областях.

Зазначимо, що вночі 13 травня російські окупаційні війська вчергове здійснили атаку на Україну дронами-камікадзе. Вибухи було чутно у декількох областях.