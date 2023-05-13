Про це інформує пресслужба “Укренерго”.
Однак російські загарбники продовжують активно обстрілювати прифронтові райони. Є пошкодження енергооб’єктів на Донеччині. Зокрема, за даними Міненерго, під час нічної атаки дронів окупанти пошкодили будівлю енергетичного об’єкта у Хмельницькій області.
Як зазначили у відомстві, будівля зазнала пошкоджень унаслідок вибухової хвилі, спричиненої влучанням ворожого БПЛА.
Енергопостачання та газопостачання на Хмельниччині залишається стабільним, відключень споживачів немає.
Водночас у шести прифронтових та прикордонних областях частина споживачів залишається без світла через пошкодження внаслідок попередніх обстрілів. Це абоненти у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Попри складну безпекову ситуацію, енергетики продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу вдалося повернути світло для 28,9 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій та Донецькій областях.
Зазначимо, що вночі 13 травня російські окупаційні війська вчергове здійснили атаку на Україну дронами-камікадзе. Вибухи було чутно у декількох областях.
- Вночі 13 травня російські окупанти атакували Україну 21 БПЛА, З них 17 було знищено силами ППО, однак не обійшлось без влучань.
- За минулу добу, 12 травня, українські захисники відбили 47 російських атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
- В Україні триває 444-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїни ЗСУ ліквідували понад 1982 тисяч російських окупантів.