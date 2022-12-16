Від ранку 16 грудня по всій Україні лунає повітряна тривога. Російські окупанти здійснюють новий масований ракетний обстріл України. Є влучання по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

За інформацією Сигєгубова, росіяни завдали трьох ударів по критичній інфраструктурі області.

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.

Він також уточнив, що є влучання у Чугуївському районі та попередив про можливі перебої з електропостачанням.

Своєю чергою мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті. Він додав, що за попередніми даними можливе влучання в інфраструктурний об’єкт та попередив, що через це можуть виникнути проблеми з електроенергією.

ОНОВЛЕННЯ: Згодом Терехов повідомив, що у Харків повністю знеструмлено.

“Харків знеструмлений, але працюють всі “Пункти незламності”, де модна зігрітись, зарядити телефони, там є гарячий чай та інтернет”, – написав він.