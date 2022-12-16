Масована ракетна атака: у Києві пролунали вибухи – Кличко

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його даними, вибухи пролунали у Деснянському районі Києва.

“Вибухи у Деснянському районі столиці. Всі служби їдуть на місце. Залишайтеся в укриттях!”, – написав він.

Трохи згодом Кличко повідомив про вибухи й у Дніпровському районі столиці.

Вибухи лунають і в Київській області, про що повідомив голова ОВА Олексій Кулеба. Однак за його даними, на Київщині працює ППО.

Від ранку 16 грудня по всій території України звучить повітряна тривога. Росіяни укотре здійснюють масований ракетний обстріл України. Вибухи вже пролунали у низці регіонів.

Зокрема на Харківщині є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.