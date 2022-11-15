Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.
Він зазначив, що над Тернопільщиною працює ППО та закликав не виходити з укриттів.
Своєю чергою, у “Тернопільводоканалі” повідомили про те, що у зв’язку зі знеструмленням міста тимчасово зупинено роботу водопровідних помпових станцій.
Там зауважили, що можуть спостерігатися перебої з водопостачанням.
Станом на 17:45 повітряна тривога в Україні триває. Українців закликають перебувати в укриттях.
Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.
Пізніше стало відомо, що російські військові випустили по Україні близько ста ракет. У такий спосіб вони перевершили масовану атаку, яку здійснили 10 жовтня.
- По всій території України запровадили екстрені відключення світла. Вони сталися внаслідок масованого ракетного обстрілу.
- Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив у понеділок, 14 листопада, що РФ стає “державою-ізгоєм”.
- 15 листопада окупанти здійснили масовий обстріл по об’єктах критичної інфраструктури. У низці міст України частково зникло світло.
- У Міністерстві закордонних справ України вимагали виключити РФ зі списку запрошених на саміт “Великої двадцятки”.