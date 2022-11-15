Ввечері 15 листопада під час масштабної тривоги на Тернопільщині пролунали вибухи. У Тернополі спостерігаються перебої з водопостачанням.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Він зазначив, що над Тернопільщиною працює ППО та закликав не виходити з укриттів.

Своєю чергою, у “Тернопільводоканалі” повідомили про те, що у зв’язку зі знеструмленням міста тимчасово зупинено роботу водопровідних помпових станцій.

Там зауважили, що можуть спостерігатися перебої з водопостачанням.

Станом на 17:45 повітряна тривога в Україні триває. Українців закликають перебувати в укриттях.

Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.

Пізніше стало відомо, що російські військові випустили по Україні близько ста ракет. У такий спосіб вони перевершили масовану атаку, яку здійснили 10 жовтня.