російсько-українська війна
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Масовані ракетні обстріли збільшили донати на ЗСУ майже удвічі за місяць

За час масованих обстрілів росіян цивільної інфраструктури українці активніше підтримували ЗСУ. Так, лише за жовтень пожертви на три популярні благодійні фонди країни — United24, "Повернись живим" та Фонд Притули — склали 1,5 мільярда гривень. Водночас найбільші збори зафіксовано на платформі United24 - за півроку роботи на рахунки НБУ зайшло понад 6,8 млрд грн.

Понеділок, 28 листопада 2022, 14:58
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Про це повідомляє Опендатабот.

Джерело: opendatabot

83% коштів або 5,6 млрд грн українці надіслали на рахунок ЗСУ. На рахунок для медичної допомоги надійшло 745 млн грн — це 11% від загальної суми, на гуманітарну допомогу припадає лише 429 млн грн або 6% від суми надходжень.

Згідно з проаналізованими даними, найбільше коштів за місяць перерахували у липні — 2,24 млрд грн. Основний сплеск переказів припадає на тиждень з 4 по 10 липня – 1,86 млрд грн, що становить 83% від усіх надходжень липня. Ймовірно, зазначають у компанії, це сталося після трагедії з обстрілом торгівельного центру в Кременчуці.

Водночас у серпні та вересні, в середньому, українці донатили 90 млн грн на тиждень.

Варто зауважити, що розмір переказів різко зростав після масованих російських атак. Так, після першого великого бомбардування енергетичної інфраструктури з 10 по 16 жовтня сума переказів за тиждень зросла на 36%. Обстріли наступного тижня збільшили підтримку ЗСУ у 2,8 раза — аж на 251 млн грн.

Дежерело: opendatabot

Від початку повномасштабного вторгнення фонд “Повернись живим” зібрав майже 5 млрд грн. Також у випадку з United24, кількість донатів та їх сума суттєво зросли після початку масованих обстрілів інфраструктури у жовтні.

За період з 10 по 16 жовтня українці переказали 108 млн грн. Це в 1,6 раза більше, аніж за тиждень до того.

Окрім цього, схожа ситуація відбулася й після масових обстрілів у листопаді. Так, з 14 по 20 листопада українці поповнили рахунки фонду на 140 млн гривень. Це у 2,3 раза більше, аніж за тиждень до того.

Фонд Притули за 9 місяців від повномасштабного вторгнення зібрав більш як 3 млрд грн. В інших фондів кількість пожертв після початку масових обстрілів цивільної інфраструктури суттєво зросла — у більш ніж 3 рази за місяць.

Теги: донати, допомога армії, ЗСУ;, ЗСУ, опендатабот, підтримка від українців, підтримка, статистика

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